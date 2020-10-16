生酮達人也愛吃／火腿雞蛋馬芬、起司蛋糕、起司香腸烘蛋餅

馬芬、蛋糕、蛋餅都是大家喜愛的點心，但跟生酮飲食有關嗎？知名運動美食部落客馬克‧西森（Mark Sisson），與極限運動員布萊德‧柯恩（Brad Kearns）分享，最讓人好奇的各式點心做法，食譜內容現在馬上大公開！

※說明：本文為作者一般料理食譜分享，為日常美食烹調時參考，是否適用與諮詢務必洽專業醫師與醫院判斷為準。

【達人自製！三款愛吃點心大公開】

1.火腿雞蛋馬芬

這道料理是我（指作者）極推薦的「隨手帶走」早餐。前一晚做好，隔天只需要放入微波爐或烤麵包機稍微加熱即可。另外，記得要買優質的火腿，而非廉價的午餐肉。

分量／6人份

熱量／178 大卡

脂肪／13 公克

碳水化合物／0.5 公克

蛋白質／14 公克

【材料】

融化的椰子油 1 大匙（15 毫升）

火腿（建議用薄片的） 6 片

大顆雞蛋 6 個

鹽巴和胡椒（調味用） 適量

切達起司絲（選用） 3 大匙（45 毫升）

【作法】

1 以華氏400 度（攝氏200 度）預熱烤箱；用融化的椰子油刷6 杯分量的瑪芬烤盤。

2 每一杯放入一片火腿，再打入一顆雞蛋，以鹽巴和胡椒調味，接著在每顆雞蛋上撒上½ 大匙（7.5 毫升）的切達起司絲。

3 依照個人喜愛的蛋黃熟度，把瑪芬放入烤箱烤13 ～ 18 分鐘。

4 烤熟後取出，靜置冷卻數分鐘後，再小心拿出。可放在玻璃或塑膠容器中冷藏，以防塌陷或乾掉。

2.生酮起司蛋糕

生酮起司蛋糕。圖／幸福文化提供

有哪個甜點會比起司蛋糕更邪惡？但執行生酮期間還是可以吃！這款蛋糕使用椰糖，外加一點甜菊糖，來提升甜度。其實甜度只增加一點，但也可以用更多甜菊糖或其他符合生酮條件的甘味劑取代椰糖。真正的享受，是夏天時再加上新鮮草莓或蔓越莓，超美味！

分量／10 人份

熱量／455 大卡

脂肪／42 公克

碳水化合物／11 公克

蛋白質／10 公克

【塔皮的材料】

杏仁粉 1杯（120 公克）

生胡桃碎 1杯（112 公克）

奶油 4大匙（½ 條；60 公克）

甜菊糖粉 ¾ 茶匙（4毫升）

【起司餡的材料】

奶油起司（軟化備用）2 又½ 杯（560 公克）

原味希臘優格 ¾ 杯（175 毫升）

椰糖 ¼ 杯（60 毫升）

甜菊糖粉 ½ 大匙（7.5 毫升）

香草精 1 茶匙（5 毫升）

大顆雞蛋 3 個

蛋黃3 顆

【巧克力醬的材料】

黑巧克力（可可含量80％以上）1 盎司（25 公克）

椰子油 ½ 茶匙（5 毫升）

打發鮮奶油（選用；見P. 305 作法）適量

【作法】

1 烤箱以華氏350 度（攝氏180 度）預熱。

2 把所有塔皮的材料放入食物處理機，均勻攪打直到質地呈沙子般。把混合好的麵糊倒入直徑9 吋（23 公分）的活動烤模好好壓實。

3 把烤模放在烤盤上，放入烤箱烤13 ～ 15分鐘。當邊緣開始焦黃時取出，即便中間看起來還沒熟也沒關係。靜置至完全冷卻。

4 烤箱仍維持華氏350 度（攝氏180 度）。把烤架放在最低位置，烤盤裡倒入約3 公分高的水，把另一個烤架放在中間位置。

5 使用桌上型攪拌機，攪拌奶油起司和優格；再放入椰糖、甜菊糖和香草精，攪打至滑順。嚐嚐味道，適時調整甜度。

6 加入雞蛋和蛋黃，以中速攪打約30 秒，直到所有材料完全混合均勻。

7 把步驟6 倒入準備好的塔皮（步驟3）。放入烤箱中間的烤架上，烘烤35 ～ 40 分鐘，直到中間定型，但仍呈軟嫩的狀態。關火，把起司蛋糕留在烤箱裡約30 分鐘。

8 把起司蛋糕從烤箱中取出，用刀沿著烤模邊緣畫一圈後，連烤盤一起放在流理台上靜置冷卻。接著，把烤模放入冰箱，冷藏至少4 小時左右。

9 準備享用前，先把巧克力和椰子油放入可微波的小碗或雙層蒸鍋裡，加熱融化，用湯匙舀融化的巧克力淋在蛋糕上，靜置幾分鐘讓巧克力變硬，即完成；也可以搭配大量自製的打發鮮奶油，一同享用。

3.羊奶起司香腸烘蛋餅

羊奶起司香腸烘蛋餅。圖／幸福文化提供

你可以按自己的喜好搭配任何肉類、起司、蔬菜、香草與香料，是一道能隨意客製化的創意料理。

分量／6人份

熱量／494 大卡

脂肪／38 公克

碳水化合物／4 公克

蛋白質／34 公克

【材料】

羽衣甘藍（約4 至5 片葉子）， 任一品種皆可……½ 把

酪梨油 1 大匙（15 毫升）

豬絞肉 1 磅（450 公克）

乾鼠尾草 1 茶匙（5 毫升）

乾迷迭香 1 茶匙（5 毫升）

肉豆蔻粉 ¼ 茶匙（1 毫升）

紅椒粉 ¼ 茶匙（1 毫升）

大顆洋蔥（切丁） ½ 個

大蒜（切末） 2 瓣

大顆雞蛋 8 個

鮮奶油 ½ 杯（120 毫升）

剝碎的羊奶起司（可多準備以調味）1 杯（90 公克）

【作法】

1 用鋒利的水果刀，切除羽衣甘藍上的粗莖；莖葉分開處理：莖部切丁、葉片切碎。

2 開中火，在可以放入烤爐上的大型平底煎鍋（建議使用鑄鐵鍋）裡放油。燒熱後放入豬肉，烹煮約5 分鐘，隨意翻炒一下。

3 把鼠尾草、迷迭香、肉豆蔻與紅椒粉放入中型碗中混勻，再倒入鍋內，與豬肉攪拌均勻。持續烹煮約5 分鐘，直到豬肉熟成。

4 以漏勺把豬肉取出放入碗中。如果鍋內很多油脂就先倒掉一些，留大約1 ～ 2 大匙（約15 ～ 30 毫升）的量即可。

5 將洋蔥和羽衣甘藍的莖放入鍋中，翻炒約5 分鐘直到洋蔥變軟。再加入大蒜繼續炒1 分鐘。必要時，可以加一點點水進入鍋中，避免燒焦。

6 接著把所有羽衣甘藍的葉子放入鍋中，繼續翻炒直到所有葉子都大致炒軟；再把豬肉倒回鍋內，與蔬菜拌炒均勻。

7 把雞蛋、奶油放入中型碗中打散，再把蛋液均勻地倒入鍋中；不須攪拌，等待5 分鐘直到蛋液開始定型。

8 將烤架放在烤箱中間位置（從頂部往下約15 ～ 20 公分的位置），以低火設定炙烤。在整鍋蛋上撒上羊奶起司，再把鍋子放進烤箱／烤爐，直到蛋凝固且羊奶起司略呈焦黃色時即可（注意不要烤焦喔！）

9 將鍋子從烤箱中取出，靜置數分鐘後，切塊盛盤，即可享用。

【以上摘文選自《21天增肌燃脂計畫！啟動生酮與改造體態攻略》、作者：馬克‧西森、布萊德‧柯恩、譯者：游卉庭、圖文提供：幸福文化】