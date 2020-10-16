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楊謹華化身「東京‧紅」女郎站台CITIZEN 戴新表讚聲「符合我日常選表的原則」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
楊謹華以品牌之友身份，出席CITIZEN「東京‧紅」系列腕表上市記者會。圖／CITIZEN提供
楊謹華以品牌之友身份，出席CITIZEN「東京‧紅」系列腕表上市記者會。圖／CITIZEN提供

日系鐘表品牌CITIZEN於9月時曝光了以東京為發想的「東京‧紅」系列，找來代言人也是今年美網單打女子冠軍的大坂直美化身時之女神演繹新表。而這系列表款在台灣上市時，則是邀請戲劇女王楊謹華來站台，並分享了她近期所熱衷的事物，還意外的體悟出不同的人生觀點。

繼金鐘獎頒獎典禮之後，楊謹華現身CITIZEN「東京‧紅」限量腕表活動，也身穿了紅色低胸禮服，並搭配同樣有紅色表面的CC4005-71Z表。楊謹華認為所配戴的這款光動能GPS衛星對時腕表，「符合我日常選表的原則」，而且重量不到120公克，因為輕便、好搭配對她來說也很重要，中性的尺寸跟設計，會想跟老公一起分享使用。因為系列表款是以東京為啟發而來，楊謹華也透露過去數次工作前往東京，喜歡城市的氛圍，總帶給人活力無限的感受，就像她覺得「每天都要有希望跟盼望」保持對生命的熱情。

楊謹華身穿紅色禮服詮釋CC4005-71Z腕表69,800元。圖／CITIZEN提供
楊謹華身穿紅色禮服詮釋CC4005-71Z腕表69,800元。圖／CITIZEN提供

而最近楊謹華則熱衷在學如何打麻將，還從其中悟出不一樣的人生道理，她說「就像在你出牌之前，你不知道這是不是別人要的，所以不需要太糾結」，儼然楊老師上身。不過，若是要說到最有熱情的事情，除了工作、生活之外，「當然是對老公很有熱情呀」，還提到每晚睡前兩人都會分享心事，而且一點也不厭倦。

楊謹華身穿紅色禮服詮釋CC4005-71Z腕表69,800元。圖／CITIZEN提供
楊謹華身穿紅色禮服詮釋CC4005-71Z腕表69,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN全新的東京‧紅系列限量腕表，最大特色就是皆採用了紅色表盤為設計，其中包括楊謹華詮釋的旗艦款CC4005-71Z以及CB3016-51Z表，都是以東京天際線為為主題而設。而夏季時推出的PROMASTER CC5005-68Z潛水表，延續了同樣配置，但表盤上裝飾了如同賽車旗般的格紋，來象徵突破，並搭配白色刻度表圈，以此配色來呼應日本國旗。xC系列高級女表也同樣推出了放射紋的紅色表盤設計，搭配4顆鑽石時標，彰顯女性獨自自主散發光芒的意涵。CA7034-96W計時碼表的表面，則是如同階梯一樣的紋路，意喻逐漸湧上的熱情。

CITIZEN東京‧紅系列ES9440-51X腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全球限量1,700只33,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN東京‧紅系列ES9440-51X腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全球限量1,700只33,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN東京‧紅系列CA7034-96W腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，全球限量2,200只16,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN東京‧紅系列CA7034-96W腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，全球限量2,200只16,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN東京‧紅系列CC4005-71Z腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全球限量1,100只69,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN東京‧紅系列CC4005-71Z腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全球限量1,100只69,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN東京‧紅系列CC5005-68Z腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全球限量800只56,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN東京‧紅系列CC5005-68Z腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全球限量800只56,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN東京‧紅系列CB3016-51Z腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全球限量1,700只30,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN東京‧紅系列CB3016-51Z腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全球限量1,700只30,800元。圖／CITIZEN提供

東京 腕表

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