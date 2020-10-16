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MICHAEL KORS發表春夏新作 藤編包款綻放花束盎然生機

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
條紋長板襯衫搭配背心的造型，表現Urban nature的穿搭風格。圖／MICHAEL KORS提供
條紋長板襯衫搭配背心的造型，表現Urban nature的穿搭風格。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS在今年6月即宣布，受疫情影響，不參加9月份紐約時裝周的發表，選擇在10月底獨立發表新作，在直播的2021春夏系列中，也引領人們回到品牌最初發源地紐約市，以高樓為背景、植栽為近景，感受春日生生不息的美好。

這場春夏作品發表，位在紐約重整計畫的社區花園裡，綠意盎然中以選秀節目「美國偶像（American Idol）」得獎者Samantha Diaz的表演揭開序幕，設計師Michael Kors表示，「我在這一季投注了比以往更多的想法與心思，在被迫放慢腳步的今年，也更珍惜周遭事物，一朵花的綻放、一抹美麗迷人的夕陽、一段在河邊的漫步，這些事情都賦予我們希望。」本季時裝透過MichaelKors-Collection.com微型網站發表，內容包括多部短片，被譽為「喜劇皇后的」貝蒂蜜勒（Bette Midler）則是神秘嘉賓，她在1995年創辦了紐約重整計畫（New York Restoration Project）非營利組織，致力於振興紐約市的公共建設及社區公園，因此Michael Kors也以此花園，來寓意城市中的自然景觀讓人們取得身心平衡。

MICHAEL KORS Collection 2021春夏系列，以清爽溫柔的米白、灰色、綠色、天空藍色及駝色揭開序幕，喀什米爾針織、棉麻交織著絲緞，帶來熟悉的品牌調性，運用輕盈飄逸的材質，呈現舒緩宜人的視覺，自然寫意中展現柔美的線條，表現Urban nature的穿搭風格。

皮革編織的細節帶來都會奢華感。圖／MICHAEL KORS提供
皮革編織的細節帶來都會奢華感。圖／MICHAEL KORS提供
亮片裙裝也是MICHAEL KORS經典的造型。圖／MICHAEL KORS提供
亮片裙裝也是MICHAEL KORS經典的造型。圖／MICHAEL KORS提供
針織與輕盈飄逸面料的搭配，傳達春日的希望與暖意。圖／MICHAEL KORS提供
針織與輕盈飄逸面料的搭配，傳達春日的希望與暖意。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS既有的駝色西服、大衣帶來經典都會風格。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS既有的駝色西服、大衣帶來經典都會風格。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS發表2021春夏系列。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS發表2021春夏系列。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS的春夏系列，以編織包款帶來自然氣息。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS的春夏系列，以編織包款帶來自然氣息。圖／MICHAEL KORS提供

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