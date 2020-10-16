MICHAEL KORS發表春夏新作 藤編包款綻放花束盎然生機
MICHAEL KORS在今年6月即宣布，受疫情影響，不參加9月份紐約時裝周的發表，選擇在10月底獨立發表新作，在直播的2021春夏系列中，也引領人們回到品牌最初發源地紐約市，以高樓為背景、植栽為近景，感受春日生生不息的美好。
這場春夏作品發表，位在紐約重整計畫的社區花園裡，綠意盎然中以選秀節目「美國偶像（American Idol）」得獎者Samantha Diaz的表演揭開序幕，設計師Michael Kors表示，「我在這一季投注了比以往更多的想法與心思，在被迫放慢腳步的今年，也更珍惜周遭事物，一朵花的綻放、一抹美麗迷人的夕陽、一段在河邊的漫步，這些事情都賦予我們希望。」本季時裝透過MichaelKors-Collection.com微型網站發表，內容包括多部短片，被譽為「喜劇皇后的」貝蒂蜜勒（Bette Midler）則是神秘嘉賓，她在1995年創辦了紐約重整計畫（New York Restoration Project）非營利組織，致力於振興紐約市的公共建設及社區公園，因此Michael Kors也以此花園，來寓意城市中的自然景觀讓人們取得身心平衡。
MICHAEL KORS Collection 2021春夏系列，以清爽溫柔的米白、灰色、綠色、天空藍色及駝色揭開序幕，喀什米爾針織、棉麻交織著絲緞，帶來熟悉的品牌調性，運用輕盈飄逸的材質，呈現舒緩宜人的視覺，自然寫意中展現柔美的線條，表現Urban nature的穿搭風格。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言