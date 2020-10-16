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衣服不只是衣服！ 服裝科技新未來 能保濕更可修復肌肉

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
專業運動品牌UNDER ARMOUR今年推出升級版的Recover系列服飾。圖／UNDER ARMOUR提供
專業運動品牌UNDER ARMOUR今年推出升級版的Recover系列服飾。圖／UNDER ARMOUR提供

如果LEVI'S都推出能遙控手機的智能夾克，服裝的用途就不再囿於保暖、裝飾的用途，更可能是在運動後修復受損肌肉，甚至如同面膜一般，幫身體長時間保濕維持Ｑ彈，相信這也是未來趨勢了。

專業運動品牌UNDER ARMOUR今年先推出能幫身體保濕的女性服飾，受到市場的矚目，而過去早一步問世的Recover系列，也以優化的版本，再度回歸。UNDER ARMOUR將蘊含礦物科技的六角形印花嵌入服飾內襯，幫助吸收身體自然散發的熱能、轉化成能量後再回饋肌肉組織中，使肌肉快速修復，因此受到運動員的歡迎，因為連睡眠時也能讓保養身體。升級後的Recover系列，加入Fleece刷毛設計，並有別於一般市面上款式，特殊剪裁更易於單手穿脫，能不畏寒冬，幫助運動者以更好狀態重返訓練場。

MOMA Light服飾具備了保濕功能，如同幫身體敷面膜。圖／MOMA提供
MOMA Light服飾具備了保濕功能，如同幫身體敷面膜。圖／MOMA提供

而女裝品牌MOMA也緊跟UNDER ARMOUR的腳步，推出了採用天然魚油提煉合成，經特殊加工處理的Light系列服飾，具備了親膚性的保濕效果，同樣引起關注。同時，MOMA還讓Light系列提供多樣式、多色彩和多布種的選擇，也分別有著不同柔軟舒適度、功效。像是刷毛水潤款內裡添加長刷毛設計加上高領款式，加強保暖效果；羊毛水潤款則擁有20%的羊毛成分並使用80%天絲棉讓手感提升，全系列最低390元就能入手。

MOMA Light服飾提供多樣式、多色彩和多布種款式，讓消費者挑選。圖／MOMA提供
MOMA Light服飾提供多樣式、多色彩和多布種款式，讓消費者挑選。圖／MOMA提供

Recover Fleece系列上衣2,880元。圖／UNDER ARMOUR提供
Recover Fleece系列上衣2,880元。圖／UNDER ARMOUR提供

Recover Fleece系列連帽外套3,080元。圖／UNDER ARMOUR提供
Recover Fleece系列連帽外套3,080元。圖／UNDER ARMOUR提供

Recover Fleece系列長褲2,880元。圖／UNDER ARMOUR提供
Recover Fleece系列長褲2,880元。圖／UNDER ARMOUR提供

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