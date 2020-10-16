萬聖節限定「黑色刈包」！貢茶創意包還有「天光白」

「黑色食尚」再掀話題新作，繼黑漢堡、竹炭蛋糕、黑色礦泉水等引發網路熱議，台灣茶飲品牌貢茶也推出「黑色刈包」，以台式創意刈包為概念，主打美味清爽的早餐輕食，像是厚蛋玉子燒、香濃起司片，搭配火腿片和輕脆爽口的生菜，顛覆傳統小吃印象。

即日起，早餐刈包新品「天光白玉子起司包」、「天光白玉子火腿起司包」也於全台5家貢茶門市開始販售；此外，搭上黑色食尚風潮的萬聖節主題「萬聖黑玉子起司包」、「萬聖黑玉子火腿起司包」則在10月24日起檔期限定快閃開賣。

上市期間，貢茶也針對Gong Morning早餐系列新品推出多款優惠組合，包括早起通勤上班族7:30~8:30限定早鳥優惠，凡購買任一款刈包、即贈錫蘭紅茶/經典奶茶/紅茶拿鐵(任選)小杯乙杯；需要來點能量補充的朋友，有貢茶機能黃金早餐組合，任選黃金晨光飲系列飲品搭配刈包，小資價89元起；也可以刈包搭配自選任一飲品，組合優惠限折20元。