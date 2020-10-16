周潤發曾來台包場！「海真私房菜」復北店將熄燈 年底說再見

周潤發來台包場的知名老眷村菜館「海真私房菜」驚傳將熄燈，經老闆娘證實，復北店年底租約到期，將不再續租、確定熄燈，但民生總店仍會繼續營業。

「海真私房菜」共有民生、復北兩間店面，是約30年老店，知名影星周潤發多年前來台宣傳電影《無雙》時，曾經趁空檔到總店用餐，老闆當時把招牌菜全上齊，媒體稱之「發哥包場的餐廳」自此而來，海真聲名大噪。

海真私房眷村菜，也是老外省的私宅口袋名單，發哥造訪的餐廳除此外，還有驥園、RAW，海真私房菜相比下，名氣差了一大截，但其實他早已是老饕的口袋名單，人氣旺，用餐的都是老台北人，低調但生意不差。

取自老闆娘本名的海真私房眷村菜，本店在民生東路三段的住宅區內，兩間住宅相連，招牌也小，不仔細搜尋不易發現；另一間年底將熄燈的復北店，位在復興北路的芝麻大廈內。還曾有部落客將兩店比一比，其實，兩店都走家常服務，裝潢空間都很居家，外觀也不顯眼，服務人員多半是「媽媽級」，七、八十道的菜色，燉、煮、炒、炸皆備，不少是功夫菜，加上價格親民，造訪者眾。

據媒體報導，周潤發「發哥」嘗過的菜單有五福臨門、炒五絲、海真油雞、蒜香辣腸、百花牛筋、佛跳牆、嗆鍋蛋、酸菜白肉鍋、乾煎土魠魚與吃不到臭豆腐等，其中嗆鍋蛋、百花牛筋、吃不到臭豆腐都是海真私房菜必吃餐點，還有獨門的饅頭配豆腐乳，也是必點。