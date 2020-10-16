Bose周年慶 入手家庭娛樂揚聲器、消噪耳機正是時候

不管是在家享受大螢幕影音娛樂，還是外出時可隨身攜帶的智慧型揚聲器、無線消噪耳機，Bose產品的好聲音能為喜愛的音樂創造翻倍的快樂，快趁著各大百貨、商場一年一次的周年慶檔期入手最划算！

Bose Soundbar 700家庭娛樂揚聲器，針對影音娛樂設計，將獨一無二的精緻設計及卓越音質藏在僅有5公分高的纖薄機身裡，能為所有透過電視的娛樂帶來深沉、充滿細節的動人聲音，內建藍牙及Wi-Fi功能，能即時、簡易地搜尋及播放數百萬計的歌曲，且無論是在個別房間或多房間環境中使用，表現同樣出色。此外，Bose Soundbar 700家庭娛樂揚聲器配備了智能通用遙控器，能輕鬆操控電視或其他相連設備。揚聲器可安裝在牆上，搭配無線低音箱還能實現5.1聲道的聆聽體驗，周年慶一起購買優惠價45,000元（原價54,998元）。如果想要享受更具磅礡氣勢與震撼力的音效，Bose經典的5.1聲道Lifestyle 650家庭娛樂系統，周年慶優惠價159,900元，現省破3萬元。

而Bose備受歡迎的消噪耳機Bose 700與QC35 II也是上班族工作效率翻倍、增加專注力的最佳配備，還有藍牙喇叭、智慧型揚聲器及音樂太陽眼鏡在周年慶期間都有不同的優惠活動，還可享各商場不同的滿額加碼。另外，Bose各專門店周年慶活動期間凡購買2件以上產品並符合滿額門檻，再享折抵優惠，最低滿12,000元即可折抵1,000元。（活動詳情及辦法請洽店內）