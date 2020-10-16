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超可愛法式輕奢珠寶 Prayer Garden好運美型大集氣！

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
「我要吶喊」系列的吐舌大嘴怪耳環項鍊，大膽展現個人鮮明風格。圖／Prayer Garden提供
「我要吶喊」系列的吐舌大嘴怪耳環項鍊，大膽展現個人鮮明風格。圖／Prayer Garden提供

2020年是充滿變化的一年，但即便最低迷的時刻，保持樂觀總能為生命創造出無限可能。以「希望」、「祈望」為名的「Prayer Garden」近期同時代理兩個充滿童趣的珠寶飾品品牌JUICY GRAPE與TARATATA，將童趣色彩與琺瑯工藝、輕巧上身。

來自法國諾曼第的TARTATA創立於1986年，三位創立者以動感、大膽風格結合琺瑯工藝與鮮豔色彩，時而搭配皮革或水鑽，帶來別出心裁的創意設計；JUICY GRAPE則由設計師夫婦共同創立，以伊甸園的自然精靈為靈感，將明亮活潑、甜美與法式浪漫的氣氛，巧妙變化成夢幻又別具隱喻的風格造型選品。

為趕搭周年慶風潮，Prayer Garden將在10月16至12月13日於微風廣場推出包含「就要好緣」、「跑就對了」、「我願意」、「有錢真好」、「我要吶喊」、「不想上班」、「心心相印」...等八個系列；此外「全體運向上」、「巴黎雨季」等四個系列則將於10月23日至12月30日於忠孝SOGO登場。許願無需等待，或許就從戴上一件Prayer Garden的浪漫法式選品開始，幸運啟程。

TARATATA代表作之一的「有錢真好項鍊」，將銀飾巧妙結合皮革，帶來活潑愉悅心情。圖／Prayer Garden提供
TARATATA代表作之一的「有錢真好項鍊」，將銀飾巧妙結合皮革，帶來活潑愉悅心情。圖／Prayer Garden提供
「跑就對了」系列，將戀愛中的追逐、動感，以可愛的人偶童趣捕捉。圖／Prayer Garden提供
「跑就對了」系列，將戀愛中的追逐、動感，以可愛的人偶童趣捕捉。圖／Prayer Garden提供
TARATATA銀色鍊雨耳環，將日常的雲雨風景，童趣勾勒。圖／Prayer Garden提供
TARATATA銀色鍊雨耳環，將日常的雲雨風景，童趣勾勒。圖／Prayer Garden提供

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