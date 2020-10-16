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到全聯買下酒菜超方便 美味堂推4款吉福雞舖聯名滷味

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
全聯自即日起至11月19日推出「美味堂 × 吉福雞舖潮汕滷水館」4款聯名新品。記者黃筱晴／攝影
全聯自即日起至11月19日推出「美味堂 × 吉福雞舖潮汕滷水館」4款聯名新品。記者黃筱晴／攝影

不只自家烘焙、聯名甜點拚創意，全聯調理熟食自有品牌美味堂今年也全力出擊，繼「劉里長火雞肉飯」聯名商品後，即日起至11月19日再開張「美味堂 × 吉福雞舖潮汕滷水館」4款聯名商品，以甘甜清新的獨特粵式「白滷」滷味風味，不管是正餐加菜，還是宵夜下酒菜，走到巷口全聯就能買到。

此次合作共推出4款商品，包括「滷水吉祥元蹄」、「滷水福氣花生」、「滷水霸王雞爪」及「滷水極品鴨胗」。白滷水注重食材原有味道，主要以鹽調味外，大多加入香葉、八角、果皮等10多種材料來熬製，其口感清爽，自然回甘不膩口是最大特色。

「滷水吉祥元蹄」特選國產前腿豬腳，皮Q帶筋膠質豐富，使用多種香料，經過慢工細活慢火燉煮，冷食冰涼開胃。「滷水福氣花生」精選台灣土豆，精選多種中藥食材進行熬煮，從浸泡到燉煮耗時48小時，口感鬆軟，鹹香順口。「滷水極品鴨胗」選用國產土番鴨鴨胗，長時間滷製冰鎮，再以醬油為基底，加入花椒、陳皮、甘草、南薑、沙薑等多種香料熬製滷水浸泡，最後以香油提味，鴨胗脆而入味，是正宗潮汕滷水風味。「滷水霸王雞爪」嚴選紅羽土雞雞爪，爪大膠質肥厚，鮮嫩Q軟，吮指回味。

活動期間買任一美味堂滷味加購「可口可樂纖維+」或「雪碧纖維+」600ml任2瓶，現折10元。11月30日前憑任2款聯名商品完整外包裝至吉福雞舖北市民生店/成功店，即可享單筆消費8.5折優惠。

滷水霸王雞爪，建議售價79元。圖／全聯福利中心提供
滷水霸王雞爪，建議售價79元。圖／全聯福利中心提供
滷水吉祥元蹄，建議售價119元。圖／全聯福利中心提供
滷水吉祥元蹄，建議售價119元。圖／全聯福利中心提供
滷水福氣花生，建議售價69元。圖／全聯福利中心提供
滷水福氣花生，建議售價69元。圖／全聯福利中心提供
滷水極品鴨胗，建議售價79元。圖／全聯福利中心提供
滷水極品鴨胗，建議售價79元。圖／全聯福利中心提供

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