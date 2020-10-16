快訊

吳怡農「國土防衛」構想 暴露的問題卻遠超軍事層面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯推北半球葡萄酒大賞 集點送賓士級德國酒杯

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
全聯目前販售的葡萄酒品項將近220款。記者／吳致碩攝影
全聯目前販售的葡萄酒品項將近220款。記者／吳致碩攝影

全聯福利中心除了搶攻黑金（咖啡）、黃金（麵包）、白金（冷凍食品）、綠金（蔬菜）外，今年持續聚焦「紅金」（葡萄酒）商機。繼去年的「南半球葡萄酒大賞」、「舊世界葡萄酒大賞」後，再於10月16日起至10月29日推出「北半球葡萄酒大賞」，希望以均價約300元的平實價格，讓民眾就近輕鬆買到高CP值葡萄酒。此外，全聯今年首度推出累積點數換購德國Spiegelau頂級酒杯活動，自即日起至2021年1月7日為期13週。

全聯自2015年強化紅白酒專區以來，業績連續四年維持雙位數成長，統計去年葡萄酒銷量已達約170萬瓶；2020年受到疫情的影響，在家用餐的餐酒搭需求大增，葡萄酒銷售今年成長25%，1～9月業績已超過4億元。全聯行銷部協理劉鴻徵指出：「過去葡萄酒越是在都會區賣得越好，但是現在即便在非都會區也賣得好。而且從去年開始，台啤在全聯的銷售量，已經超過便利店、也超過量販店，顯示全聯已經成為民眾生活中重要的買酒通路。」

全聯指出，迎接年底歡聚節日派對到來，如耶誕節、跨年、尾牙等，因此下半年不僅推出「北半球葡萄酒大賞」，更首次推出最平價的高級酒杯點換購活動，期望可再帶動整體酒類銷售提升，較去年成長兩位數。劉鴻徵表示：「大家到全聯來採買生鮮之後，可以順手帶幾瓶葡萄酒回家，希望大家享受生活、享受廚房，享受跟家人在一起的時刻。」

全聯指出，根據財政部國庫署資料顯示，台灣去年國產及進口葡萄酒數量將近2000萬公升，其中進口占比約9成。而全聯也以進口葡萄酒為主力酒款，約占80%；其中南半球新世界與北半球舊世界的占比約為4：6，不論是喜歡優雅高尚舊世界品味還是年輕新世界風味的消費者，都能在全聯找到最適合品嚐的款式。

全聯目前販售的葡萄酒品項將近220款，主要價位落在200~400元間，亦是最受到消費者歡迎的價格帶，且購買者以女性占比較高，若從區域來看則是以台北市與花東地區購買力最高。而紅白酒的銷售，也帶動零食、生鮮等品項的銷售業績。未來在葡萄酒的選品上，也會增加700~900元之間的品項選擇。

全聯這次推出的「北半球葡萄酒大賞」，由達人林才右精選超過20款葡萄酒，並祭出生活誌指定商品加贈20福利點優惠，包含「法國SAGA拉菲傳說波爾多紅/白葡萄酒」、「法國珍寶帆船精選紅葡萄酒」、「嘉樂時特釀馥黑紅酒」等酒款，全聯卡友都能獲贈20福利點優惠。

全聯今年首度推出被譽為「酒杯中的賓士」德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯點數換購活動，共提供8款商品，包含Style系列的伯根地紅酒杯、白酒杯外，還有享受啤酒專用的IPA淡啤酒杯、司陶特杯，以及威士忌杯、波爾多紅酒無梗杯（萬用杯）等，只要扣100或500福利點，就能以最低2.6折起加價購。

此外，針對高購買力的全聯會員，全聯首度舉辦品酒會，在達人林才右的帶領下，搶先品嚐新酒款，進行餐酒搭深度體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

透過適當酒杯的使用，可以讓好酒變美酒。記者／吳致碩攝影
透過適當酒杯的使用，可以讓好酒變美酒。記者／吳致碩攝影
全聯行銷部協理劉鴻徵（左）與達人林才右，為「北半球葡萄酒大賞」揭開序幕。記者／吳致碩攝影
全聯行銷部協理劉鴻徵（左）與達人林才右，為「北半球葡萄酒大賞」揭開序幕。記者／吳致碩攝影
全聯今年首度推出被譽為「酒杯中的賓士」德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯點數換購活動。記者／吳致碩攝影
全聯今年首度推出被譽為「酒杯中的賓士」德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯點數換購活動。記者／吳致碩攝影

葡萄酒

延伸閱讀

全聯PX Pay婆媽部隊更勝網軍！3成台灣人都愛用的關鍵曝光

全聯把瑞士三角巧克力變成蛋糕 買再抽巨大巧克力抱枕

全聯 x TOBLERONE首度聯名！推出6款必吃巧克力甜點，登錄再抽超狂125公分「三角巨型抱枕」

假帳號盜全聯點數 兩男詐120萬

相關新聞

超可愛法式輕奢珠寶 Prayer Garden好運美型大集氣！

2020年是充滿變化的一年，但即便最低迷的時刻，保持樂觀總能為生命創造出無限可能。以「希望」、「祈望」為名的「Praye...

到全聯買下酒菜超方便 美味堂推4款吉福雞舖聯名滷味

不只自家烘焙、聯名甜點拚創意，全聯調理熟食自有品牌美味堂今年也全力出擊，繼「劉里長火雞肉飯」聯名商品後，即日起至11月1...

不用月薪25萬！買對質感手表 輕鬆享受品味時光

網路近日一篇文章熱議，關於月薪25萬如何享受奢華人生，網友熱議紛紛。傳統對「名表」、「高級」的定義是數十萬、百萬起跳，但...

全聯把瑞士三角巧克力變成蛋糕 買再抽巨大巧克力抱枕

巧克力控注意！全聯又出新招，We Sweet這次與瑞士百年經典品牌TOBLERONE瑞士三角巧克力攜手推出獨家聯名甜點，...

Ryan絨毛拖鞋、和室椅太可愛！全家便利商店「Kakao Friends集點」鐵粉快衝

來自韓國的Kakao Friends以呆萌造型與調皮個性，收服大票粉絲，全家便利商店搶在萬聖節前夕推出Kakao Fri...

時尚迷必朝聖！傳奇設計師Maison Margiela Tabi鞋裝置快閃來台

曾在香港、北京展出的Maison Margiela Tabi鞋裝置快閃來台，從即日起到10月31日，陳列了多款經典鞋款，...

曾是最美防疫物資！嬌蘭首推乾洗手 白包裝加蜂蜜滋養

今年上半年，全球爆發新冠肺炎疫情時，還記得LVMH當時動員旗下嬌蘭、迪奧的化妝保養品工廠，改製造乾洗手捐贈給醫護、有需要...

OPEN POINT會員限定！7-11推「萬聖節花色立體兒童口罩」限量預購

迎接萬聖節，爸媽們忙著幫小朋友準備搞怪裝扮與糖果之際，也別忘了防疫的造型口罩！7-ELEVEN今年萬聖節除了推出萬聖糖果...

水泥工匠變身藝術家 減法思考與空間對話

金馬賓館當代美術館即日起發表藝術家賴志盛的個展「繞梁Linger」，由永添藝術邵雅曼執行長策畫，作品包含6件以金馬賓館建...

「兒子品味重返侏儸紀公園」 侯佩岑出席微風南山精品童裝開幕

微風南山於B1樓層開設全台獨家「Petit Luxe」精品童裝樓層，包括自營的babyMADISON Café，以及FE...

內外裝全面進化 NISSAN SENTRA野性獵駕

第四季重點國產車款NISSAN ALL NEW SENTRA，從發布預售就銳不可擋，上市前累積接單超過1,500張，銷售...

ORIS推全新自製機芯Caliber 400 長動能兼抗磁

路遙知馬力，日久見人心。越是艱困的時刻，越能凸顯勇氣與前瞻視野的重要。豪利時（ORIS）今日推出全新自製機芯Calibe...

熱門新聞

史上最高運彩獎金！台中男押比分6萬 賠率275倍獨得1650萬

百對新人聯合婚禮「午宴發台鐵便當」 台電急道歉：每對發2千補貼

公費流感疫苗搶搶滾 陳時中：暫緩50至64歲成人接種

驚！左半邊顏面麻痺誤當中風 竟是皮蛇長進耳朵裡

六福線上旅展2.1折起！2元住六福萬怡 530元享Buffet

宜蘭縣持續大豪雨！ 鄭明典：真的很特別

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。