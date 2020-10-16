全聯推北半球葡萄酒大賞 集點送賓士級德國酒杯

全聯福利中心除了搶攻黑金（咖啡）、黃金（麵包）、白金（冷凍食品）、綠金（蔬菜）外，今年持續聚焦「紅金」（葡萄酒）商機。繼去年的「南半球葡萄酒大賞」、「舊世界葡萄酒大賞」後，再於10月16日起至10月29日推出「北半球葡萄酒大賞」，希望以均價約300元的平實價格，讓民眾就近輕鬆買到高CP值葡萄酒。此外，全聯今年首度推出累積點數換購德國Spiegelau頂級酒杯活動，自即日起至2021年1月7日為期13週。

全聯自2015年強化紅白酒專區以來，業績連續四年維持雙位數成長，統計去年葡萄酒銷量已達約170萬瓶；2020年受到疫情的影響，在家用餐的餐酒搭需求大增，葡萄酒銷售今年成長25%，1～9月業績已超過4億元。全聯行銷部協理劉鴻徵指出：「過去葡萄酒越是在都會區賣得越好，但是現在即便在非都會區也賣得好。而且從去年開始，台啤在全聯的銷售量，已經超過便利店、也超過量販店，顯示全聯已經成為民眾生活中重要的買酒通路。」

全聯指出，迎接年底歡聚節日派對到來，如耶誕節、跨年、尾牙等，因此下半年不僅推出「北半球葡萄酒大賞」，更首次推出最平價的高級酒杯點換購活動，期望可再帶動整體酒類銷售提升，較去年成長兩位數。劉鴻徵表示：「大家到全聯來採買生鮮之後，可以順手帶幾瓶葡萄酒回家，希望大家享受生活、享受廚房，享受跟家人在一起的時刻。」

全聯指出，根據財政部國庫署資料顯示，台灣去年國產及進口葡萄酒數量將近2000萬公升，其中進口占比約9成。而全聯也以進口葡萄酒為主力酒款，約占80%；其中南半球新世界與北半球舊世界的占比約為4：6，不論是喜歡優雅高尚舊世界品味還是年輕新世界風味的消費者，都能在全聯找到最適合品嚐的款式。

全聯目前販售的葡萄酒品項將近220款，主要價位落在200~400元間，亦是最受到消費者歡迎的價格帶，且購買者以女性占比較高，若從區域來看則是以台北市與花東地區購買力最高。而紅白酒的銷售，也帶動零食、生鮮等品項的銷售業績。未來在葡萄酒的選品上，也會增加700~900元之間的品項選擇。

全聯這次推出的「北半球葡萄酒大賞」，由達人林才右精選超過20款葡萄酒，並祭出生活誌指定商品加贈20福利點優惠，包含「法國SAGA拉菲傳說波爾多紅/白葡萄酒」、「法國珍寶帆船精選紅葡萄酒」、「嘉樂時特釀馥黑紅酒」等酒款，全聯卡友都能獲贈20福利點優惠。

全聯今年首度推出被譽為「酒杯中的賓士」德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯點數換購活動，共提供8款商品，包含Style系列的伯根地紅酒杯、白酒杯外，還有享受啤酒專用的IPA淡啤酒杯、司陶特杯，以及威士忌杯、波爾多紅酒無梗杯（萬用杯）等，只要扣100或500福利點，就能以最低2.6折起加價購。

此外，針對高購買力的全聯會員，全聯首度舉辦品酒會，在達人林才右的帶領下，搶先品嚐新酒款，進行餐酒搭深度體驗。

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