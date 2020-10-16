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不用月薪25萬！買對質感手表 輕鬆享受品味時光

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
納入快拆系統之後，讓Highlight腕表可輕鬆在不同材質表帶自由切換。圖／康斯登提供
納入快拆系統之後，讓Highlight腕表可輕鬆在不同材質表帶自由切換。圖／康斯登提供

網路近日一篇文章熱議，關於月薪25萬如何享受奢華人生，網友熱議紛紛。傳統對「名表」、「高級」的定義是數十萬、百萬起跳，但只要懂得挑對門道、找到關鍵字，一只十萬元以內的表款，同樣有機會買到好機芯、好品質。25萬？別讓數字限制你對質感的想像力。

浪琴（Longines）日前推出全新先行者（Spirit）系列全系列腕表。全系列使用具備矽游絲的自製機芯，自動三針或計時碼表皆通過瑞士天文台認證（COSC）、因而在表面具有Chronometer字樣，強調腕表走時的精準與穩定品質，自動款約69,200元，計時碼表則為10萬300元，並有皮帶、精鋼鍊帶，藍色、銀色、黑色表面多種選擇；近期品牌總裁再宣布：全系列表款的保固期限延長至五年，以中價位腕表之姿，帶來更進階的服務與信賴感。

想精密品質？康斯登（Frederique Constant）全新推出的「雋雅（HighLight）」系列自動腕表同樣得到瑞士天文台認證。同時表款還具備表帶快拆系統，可輕鬆在皮帶、橡膠帶、金屬鍊帶中自由切換，41毫米的表面中並帶有地球地圖紋路，象徵開闊心胸，並有精鋼、半金皮帶不同組合，價位則為56,800元至69,800元不等。

而與浪琴同屬Swatch集團的美度（MIDO）同樣也有經瑞士天文台認證的Commander系列Icône腕表，精鋼表殼經過黑色PVD處理，同時流暢的米蘭式金屬鍊帶也具有美妙的金屬光澤表現。同時Caliber 80 Chronometer Silicon機芯採用了矽游絲、並有80小時動力儲存。復古的風貌加上實用的時間、日期、星期顯示，好品質、好質感、每天戴，就是最奢華的時光之選。

康斯登新系列雋雅（Highlight）的自動腕表，藍色表面並有地球全開圖面紋飾，展現開闊氣度。圖／康斯登提供
康斯登新系列雋雅（Highlight）的自動腕表，藍色表面並有地球全開圖面紋飾，展現開闊氣度。圖／康斯登提供
由於使用矽游絲，提升了機芯的精準走時與穩定。圖／Longines提供
由於使用矽游絲，提升了機芯的精準走時與穩定。圖／Longines提供
MIDO的Commander系列Icône腕表，摩登而復古的風格，機芯可是通過瑞士天文台認證，精密品質令人信賴。45,300元。MIDO 圖／翻攝自MIDO官方網站
MIDO的Commander系列Icône腕表，摩登而復古的風格，機芯可是通過瑞士天文台認證，精密品質令人信賴。45,300元。MIDO 圖／翻攝自MIDO官方網站
除了具備瑞士天文台機芯、矽游絲自動上鍊機芯，浪琴表並宣布：Spirit系列全數提升全球保固至五年，帶來更多的信賴感。圖／Longines提供
除了具備瑞士天文台機芯、矽游絲自動上鍊機芯，浪琴表並宣布：Spirit系列全數提升全球保固至五年，帶來更多的信賴感。圖／Longines提供

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