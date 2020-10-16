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桃園國際風箏節明登場 打造「星際箏霸戰」

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
今年桃園國際風箏節以「太空」為主軸，國外團隊打造三隻高達10公尺的巨型太空人風箏。圖／亞洲國際風箏聯合會提供
今年桃園國際風箏節以「太空」為主軸，國外團隊打造三隻高達10公尺的巨型太空人風箏。圖／亞洲國際風箏聯合會提供

2020桃園國際風箏節明天起連兩天，在大溪中庄調整池景觀土丘登場，今年以「太空」為主軸，國外團隊打造三隻高達10公尺的巨型太空人風箏，對抗外星飛船造型風箏，來場「星際箏霸戰」，還有台灣15個風箏團隊的大型風箏及特技風箏大戲，預計千隻風箏於會場上飛翔。

主辦單位桃園市觀旅局指出，活動今年第三屆舉辦，大溪中庄調整池景觀土丘占地4.5公頃，位於大漢溪河口，東北季風下來風力穩定，且景觀土丘因地勢較高又有大片草皮，非常適合放風箏，因而每年選擇此地舉辦。

今年風箏節，受新型肺炎疫情影響，國際團隊無法親自參與，但仍授權他們精心設計英國太空飛鼠、德國鸚鵡、紐西蘭獵鷹、西安動態馬車等風箏，委由亞洲國際風箏聯合會安排放飛表演。其中「西安動態馬車」特殊的齒輪構造，以風力帶動車輪轉動，猶如馬車在空中行駛，相當具有動態感。而來自台灣北中南各地的15個風箏團隊，更帶來毛怪、飛鼠、滑輪小子等大型軟體風箏、單線造型風箏、串連風箏等，更是讓人目不暇給，還有風箏達人為桃園量身設計了「UFO箏戰外星人」、「降落傘」特技風箏大戲。

除欣賞風箏表演，今年特別在中庄土丘下方草坪區，增設民眾放飛體驗區，現場安排專業的風箏老師教小朋友如何安全放風箏；中庄景觀土丘上，民眾可以帶著野餐墊，觀賞千隻風箏齊飛，舞台區更有精彩的親子互動、樂團表演。

兩天活動期間現場策畫「打卡送風箏」、「風箏彩繪」等限時限量活動；配合太空主題，規劃「外星人造訪桃園」活動，活動期間不定時有穿著外太空裝扮的工作人員到場與小朋友互動；另外，民眾只要以外星人、太空人等相關造型裝扮，就有機會獲得限量小風箏限量50名，送完截止。

國外團隊打造德國鸚鵡、紐西蘭獵鷹造型風箏。圖／亞洲國際風箏聯合會提供
國外團隊打造德國鸚鵡、紐西蘭獵鷹造型風箏。圖／亞洲國際風箏聯合會提供
國外團隊打造外星飛船造型風箏。圖／亞洲國際風箏聯合會提供
國外團隊打造外星飛船造型風箏。圖／亞洲國際風箏聯合會提供

風箏節 太空人 外星人

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