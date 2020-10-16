桃園國際風箏節明登場 打造「星際箏霸戰」

2020桃園國際風箏節明天起連兩天，在大溪中庄調整池景觀土丘登場，今年以「太空」為主軸，國外團隊打造三隻高達10公尺的巨型太空人風箏，對抗外星飛船造型風箏，來場「星際箏霸戰」，還有台灣15個風箏團隊的大型風箏及特技風箏大戲，預計千隻風箏於會場上飛翔。

主辦單位桃園市觀旅局指出，活動今年第三屆舉辦，大溪中庄調整池景觀土丘占地4.5公頃，位於大漢溪河口，東北季風下來風力穩定，且景觀土丘因地勢較高又有大片草皮，非常適合放風箏，因而每年選擇此地舉辦。

今年風箏節，受新型肺炎疫情影響，國際團隊無法親自參與，但仍授權他們精心設計英國太空飛鼠、德國鸚鵡、紐西蘭獵鷹、西安動態馬車等風箏，委由亞洲國際風箏聯合會安排放飛表演。其中「西安動態馬車」特殊的齒輪構造，以風力帶動車輪轉動，猶如馬車在空中行駛，相當具有動態感。而來自台灣北中南各地的15個風箏團隊，更帶來毛怪、飛鼠、滑輪小子等大型軟體風箏、單線造型風箏、串連風箏等，更是讓人目不暇給，還有風箏達人為桃園量身設計了「UFO箏戰外星人」、「降落傘」特技風箏大戲。

除欣賞風箏表演，今年特別在中庄土丘下方草坪區，增設民眾放飛體驗區，現場安排專業的風箏老師教小朋友如何安全放風箏；中庄景觀土丘上，民眾可以帶著野餐墊，觀賞千隻風箏齊飛，舞台區更有精彩的親子互動、樂團表演。