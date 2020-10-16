全聯把瑞士三角巧克力變成蛋糕 買再抽巨大巧克力抱枕

巧克力控注意！全聯又出新招，We Sweet這次與瑞士百年經典品牌TOBLERONE瑞士三角巧克力攜手推出獨家聯名甜點，即日起至11月19日於全台門市限定銷售。首波推出4款超讓人流口水的巧克力蛋糕，皆以品牌經典三角形為設計概念，變出層次豐富的全新口味，緊接著10月30日再推出第2波2款甜點，限定期間更同步祭出TOBLERONE瑞士三角巧克力特價優惠，買指定商品還有機會把TOBLERONE巨型抱枕帶回家。

以獨特三角造型知名的TOBLERONE瑞士三角巧克力，不只造型創意來自「馬特洪峰」，更強調每一塊瑞士三角巧克力都生產於瑞士伯恩市，巧克力搭配甘甜蜂蜜、香醇牛奶及獨門杏仁牛軋糖打造的經典特殊口感，驚喜口感吃過肯定回味無窮。

首波推出的4款新品，首推「巧克力雪藏蛋糕」，可愛的樣式將濃醇的瑞士三角巧克力融入蛋糕體，並結合杏仁顆粒，有著濃醇的香氣，搭配堅果香脆可口。獨特三角形的「巧克力香緹蛋糕捲」，則把象徵瑞士的馬特洪峰放大了，巧克力淋醬裹著杏仁，戚風蛋糕軟Q濕潤，加上奶油特調的巧克力香緹，擁有多層次口感。「巧克力拿破崙捲」有著以瑞士三角巧克力製成的柔軟巧克力湯種蛋糕，包覆酥脆千層派皮，內餡則有瑞士三角巧克力碎塊，一口大滿足。而超邪惡的「巧克力邦特蛋糕」，除了有瑞士三角巧克力製成的巧克力慕斯外，更淋上生巧克力醬， 運用多道工法製成，正中間還有迷你TOBLERONE巧克力妝點，精巧造型要小心一口接一口停不下來。

第2波緊接著推出「巧克力布蕾派」，精選瑞士三角巧克力製成濃厚甘納許，香酥巧克力派皮鋪上奶香滑順的巧克力布蕾，3種層次完美融合，適合與親朋好友一起共享。而適合獨享的「巧克力榛果布丁」，則以細緻的布丁搭配特製榛果鮮奶油，加上苦甜的巧克力山峰蛋糕，並點綴瑞士三角巧克力碎粒，一口吃下超豐富層次。