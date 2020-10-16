Ryan絨毛拖鞋、和室椅太可愛！全家便利商店「Kakao Friends集點」鐵粉快衝
來自韓國的Kakao Friends以呆萌造型與調皮個性，收服大票粉絲，全家便利商店搶在萬聖節前夕推出Kakao friends全店集點活動，除了有實用的馬克杯、造型小盤、雨傘、面紙套、珪藻土地墊之外，還有門市LINE群組限定販售的茸毛拖鞋、絨毛購物袋；全家便利商店門市即日起也推出一系列萬聖節造型糖果與獨家零食，11月3日前購買指定商品就可加價29元購買Kakao Friends萬用束口袋。
全家便利商店10月21日至11月17日推出「沒關係有暖KA」集點加價購活動，使用會員點數800點＋89元起即可加購Kakao friends周邊商品，其中居家布置系列首推Ryan款、Apeach款「小憩和室椅」，椅墊上刺繡細節搭配可摺疊收納設計，實用與質感兼具，會員點數800點＋999元可加購一款；「洗香香珪藻土地墊」有活潑大集合的方形款和療癒欠收的Ryan款，分別為會員點數800點＋369元、會員點數800點＋399元；蓬鬆大頭設計的「Ryan賣可愛面紙套」內襯也有滿滿的Ryan印花，會員點數800點＋249元或3,000點＋199元可加購；共有7款的「Kakao Friends角色小盤」可以當杯墊、裝小菜或收納飾品小物，會員點數800點＋89元可加購一款，成套7款為3,000點＋599元；「好日子雙色馬克杯」除了經典的Ryan、Apeach款之外，還有萬聖節限定版，會員點數800點＋99元可加購一款，成套4款為3,000點＋349元。
療癒帶著走系列推出「Ryan好眠眼罩枕」，具有抱枕、頸枕、眼罩三合一功能，出遊攜帶或上班午睡都適用，會員點數800點＋199元可加購；「注目摺疊傘」共有Ryan款、萬聖款等兩種設計，會員點數800點＋249元可加購一款。
10月21日起全家便利商店也同步推出門市LINE群組限定預購的Kakao friends限量周邊商品，包括Ryan絨毛購物袋售價299元，Ryan與Apeach造型的絨毛拖鞋售價皆為399元、Ryan與Apeach款的蛋糕毛巾售價皆為89元，限量售完為止。
「萬聖KA搞怪」商品端架推出多款怪奇造型新品，像是樂事巫婆秘製紅醬洋芋片、奇多鬼怪炸雞口味玉米棒、恐怖眼球牛奶巧克力、萬聖節QQ水果軟糖、皮禮士貝思玩偶水果糖、提袋式的三麗鷗萬聖節水果軟糖等，即日起至11月3日購買指定零食、糖果、巧克力等可享第2件6折。
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