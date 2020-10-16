時尚迷必朝聖！傳奇設計師Maison Margiela Tabi鞋裝置快閃來台

曾在香港、北京展出的Maison Margiela Tabi鞋裝置快閃來台，從即日起到10月31日，陳列了多款經典鞋款，以及初衣食午獨家引進的款式，當中也包含了與REEBOK聯名的話題設計，絕對是品牌粉絲與時尚迷必朝聖的微型展覽。

選貨店初衣食午（onefifteen）在BELLAVITA的門市，將今年Maison Margiela秋冬系列中的不同款式的Tabi分趾鞋，融合純白視覺，打造出一座微型裝置藝術展。說到了Tabi分趾鞋，相信是傳奇設計師Margiela Margiela的鐵粉，一點都不陌生，更可以說是這位設計師作品的招牌之一。最早出現於Martin Margiela的1988年首場服裝秀上，靈感來自於日本浮世繪中，庶民與工人在十五世紀時所穿著的分趾襪。而Martin Margiela以自己的方式重新詮釋，才讓眾人注意到，其後包括了Nike等品牌也推出過自己的版本，更被暱稱為「忍者靴」。

Maison Margiela Tabi鞋推出與REEBOK合作款。圖／初衣食午提供

然而在Martin Margiela離開自己一手創立的同名品牌，並變更為「Maison Margiela」後，現任職掌設計大權的John Galliano則承襲了這三十多年的經典設計，同時加入自己天馬行空的創意。像是過去不曾有過的瑪莉珍Tabi鞋，或是與運動品牌REEBOK跨界合作的款式，以及結合正裝鞋的概念，都是在他入主品牌之後的作品。當中最特別的則是初衣食午獨家引進銀漆帆布鞋，看似隨意潑灑的形式，卻是向最早登上伸展台那雙沾了紅漆的Tabi鞋致敬。

過去不曾有過的瑪莉珍Tabi鞋是現任品牌創意總監John Galliano的設計。圖／初衣食午提供

初衣食午獨家引進銀漆帆布鞋，看似隨意潑灑的形式，卻是向最早登上伸展台那雙沾了紅漆的Tabi鞋致敬。圖／初衣食午提供