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曾是最美防疫物資！嬌蘭首推乾洗手 白包裝加蜂蜜滋養

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭推出皇家蜂王乳蜂潤乾洗手、護手霜。圖／嬌蘭提供
嬌蘭推出皇家蜂王乳蜂潤乾洗手、護手霜。圖／嬌蘭提供

今年上半年，全球爆發新冠肺炎疫情時，還記得LVMH當時動員旗下嬌蘭、迪奧的化妝保養品工廠，改製造乾洗手捐贈給醫護、有需要的人員，當時還被稱為「最美防疫物資」。時至現在，嬌蘭宣布推出LVMH旗下首款市售的乾洗手，以白色軟管包裝，並在乾洗手中添加皇家蜂王乳，使用後不乾澀與滑膩，也新推出護手霜，將在11月15日開始販售。

嬌蘭旗下的生產工廠，之前大量投產製造乾洗手，幫助到不少人，也因為發現不少人重複使用乾洗手，讓雙手變得乾燥，因此推出皇家蜂王乳手部護理系列。

其中首款的皇家蜂王乳蜂潤乾洗手，通過敏感測試，含有蜂蜜濃縮精華、酒精，能兼具清潔與保濕，使用上不黏膩，還能聞到淡淡的蜂蜜香氣，純白有質感的軟管包裝，也方便隨時隨地可以使用。

另款皇家蜂王乳蜂潤護手霜，也是使用蜂蜜濃縮精華製成，柔滑滋潤，幫助手部肌膚保濕，但不會過於油膩，也能強化指甲，讓手部肌膚更細緻。

嬌蘭皇家蜂王乳蜂潤護手霜／40ml／1,980元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭皇家蜂王乳蜂潤護手霜／40ml／1,980元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭皇家蜂王乳蜂潤乾洗手／40ml／990元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭皇家蜂王乳蜂潤乾洗手／40ml／990元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭推出皇家蜂王乳蜂潤乾洗手、護手霜。圖／嬌蘭提供
嬌蘭推出皇家蜂王乳蜂潤乾洗手、護手霜。圖／嬌蘭提供

蜂蜜 新冠肺炎 疫情

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