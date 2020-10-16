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OPEN POINT會員限定！7-11推「萬聖節花色立體兒童口罩」限量預購

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN推出OPEN POINT會員限定的康乃馨立體醫療口罩30片裝（兒童專用），10月21日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出OPEN POINT會員限定的康乃馨立體醫療口罩30片裝（兒童專用），10月21日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供

迎接萬聖節，爸媽們忙著幫小朋友準備搞怪裝扮與糖果之際，也別忘了防疫的造型口罩！7-ELEVEN今年萬聖節除了推出萬聖糖果節活動，並特別引進口罩國家隊製造的萬聖節花色立體兒童口罩，適合6～10歲的孩童，10月21日上午11點起於OPEN POINT App開放會員限量預購。

10月21日上午11點起7-ELEVEN於OPEN POINT App推出兒童專用的康乃馨立體醫療口罩30片裝預購活動，每盒皆有兩款萬聖節花色設計，3D立體造型配戴更服貼，限定OPEN POINT會員購買，每盒售價360元，如果以OPEN錢包、icash2.0、icash Pay等工具支付還可再享5%折扣，數量有限售完為止。

想要購買的消費者可於開放預購後，開啟OPEN POINT App、於OPEN POINT點數加購專區點選商品，並於付款期限前至具有醫療販售許可證的7-ELEVEN門市付款即完成購買，每款品項每位會員限購1組，預購日後約5天可到原付款門市取貨。

7-ELEVEN推出OPEN POINT會員限定的康乃馨立體醫療口罩30片裝（兒童專用），售價360元，10月21日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出OPEN POINT會員限定的康乃馨立體醫療口罩30片裝（兒童專用），售價360元，10月21日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出OPEN POINT會員限定的康乃馨立體醫療口罩30片裝（兒童專用），售價360元，10月21日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出OPEN POINT會員限定的康乃馨立體醫療口罩30片裝（兒童專用），售價360元，10月21日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
迎接萬聖節也要注重防疫，7-ELEVEN特別引進口罩國家隊製造的萬聖節花色立體兒童口罩，10月21日上午11點起於OPEN POINT App開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
迎接萬聖節也要注重防疫，7-ELEVEN特別引進口罩國家隊製造的萬聖節花色立體兒童口罩，10月21日上午11點起於OPEN POINT App開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供

口罩 萬聖節

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