OPEN POINT會員限定！7-11推「萬聖節花色立體兒童口罩」限量預購

迎接萬聖節，爸媽們忙著幫小朋友準備搞怪裝扮與糖果之際，也別忘了防疫的造型口罩！7-ELEVEN今年萬聖節除了推出萬聖糖果節活動，並特別引進口罩國家隊製造的萬聖節花色立體兒童口罩，適合6～10歲的孩童，10月21日上午11點起於OPEN POINT App開放會員限量預購。

10月21日上午11點起7-ELEVEN於OPEN POINT App推出兒童專用的康乃馨立體醫療口罩30片裝預購活動，每盒皆有兩款萬聖節花色設計，3D立體造型配戴更服貼，限定OPEN POINT會員購買，每盒售價360元，如果以OPEN錢包、icash2.0、icash Pay等工具支付還可再享5%折扣，數量有限售完為止。