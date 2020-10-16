水泥工匠變身藝術家 減法思考與空間對話

金馬賓館當代美術館即日起發表藝術家賴志盛的個展「繞梁Linger」，由永添藝術邵雅曼執行長策畫，作品包含6件以金馬賓館建築空間為基礎發展的現地創作，及9件擁有國內外重要藝術機構展覽履歷的經典作品，完整梳理賴志盛的創作思考與關懷。邵雅曼說，此展是金馬賓館少數以現地創作為展覽核心的嘗試，即日起對外開放。

賴志盛個人風格強烈，此次他在金馬賓館現地創作的6件作品，媒材和場館空間、建築歷史有著密切關聯，看似簡單，卻能讓觀眾細細品味，值得再三咀嚼。

作品「𨑨迌／Linger」在展場內呈現兩面相望的落地窗前設置整片PE膠膜，賴志盛在輕薄透光膠膜上分別落下「𨑨迌」與「Linger」二詞，柔軟的膠膜隨著空氣流動來回搖擺、發出沙沙聲響。

另一作品「逗留II」運用冷氣機運轉時產生的能量與物質變化，在水泥牆上「漏水」痕跡，作品隨時在變化，別具意涵與巧思。作品「向一堵牆學習」，則是賴志盛對自身創作狀態的註解。

負責策畫此檔展覽的邵雅曼說，「繞梁Linger」對執行團隊來說，是一次大膽嘗試、有挑戰的任務，觀眾、作品、空間環境及時間歷程等關係相互對話，創造另一種精神式的沉浸體驗。

賴志盛的作品呈現瀟灑感，展區牆面、地板、天花板、光線等，都是他創作一部分，賴志盛認為，這是一種寫生概念，透過現實空間打造相互對話的關係，運用光線、氣流、水氣等，那些在環境中常被忽略的存在，其實充滿力量。

賴志盛受邀在世界各地舉辦展覽，曾參加愛知三年展（2016）、里昂雙年展（2015）、OCAT當代藝術中心，深圳（2014）及海沃美術館，倫敦（2012）等機構大型展覽。