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「兒子品味重返侏儸紀公園」 侯佩岑出席微風南山精品童裝開幕

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
侯佩岑和伊萊出席微風精品童裝店的開幕活動。圖／記者曾學仁攝影、微風精品提供
侯佩岑和伊萊出席微風精品童裝店的開幕活動。圖／記者曾學仁攝影、微風精品提供

微風南山於B1樓層開設全台獨家「Petit Luxe」精品童裝樓層，包括自營的babyMADISON Café，以及FENDI、Chloé、DOLCE & GABBANA、STELLA McCARTNEY、MOSCHINO和2021年即將開幕的BURBERRY Kids童裝專門店，侯佩岑開幕當日開心表示「立刻用眼睛逛起來的舒適奢華空間」，還幫童星伊萊搭襯了帥氣的造型。

侯佩岑搞笑表示先生都看不到她穿什麼，但處女座的大兒子管很多，例如裙子不能穿太短，「兩個兒子最喜歡看到我沒化妝、穿睡衣，因為他們知道這樣媽媽就不出門、會在家陪他們玩。」至於兒子的品味很善變，近期從超人又回到了恐龍的世界，以及樂高、忍者。

精品童裝樓層的起源，來自微風集團策略長廖曉喬在5年前看準台灣尚未有精品嬰幼兒選品店，因此創立複合式童裝品牌babyMADISON，引進童裝及禮盒，而babyMADISON Café則是babyMADISON系列的首間嬰童周邊用品結合咖啡館空間，提供「大人風精緻童餐」，包括限量和風六宮格套餐、漢堡排洋風套餐、Maison Kayser甜品等，可以讓媽媽拍照打卡，也適合包場舉辦寶貝生日派對；此外，店內引進超過30個歐美嬰幼兒特色品牌，例如德國醫美級保養Dr. Barbara Sturm、荷蘭新生兒用品BAMBAM等等。而為呼應周年慶期間，即日起到10月21日預購全面 8 折，單筆消費滿千再送周慶期間使用的抵用券100元優惠。

babyMADISON Café和風套餐，680元。圖／微風精品提供
babyMADISON Café和風套餐，680元。圖／微風精品提供
伊萊身穿FENDI童裝。記者曾學仁／攝影
伊萊身穿FENDI童裝。記者曾學仁／攝影
侯佩岑出席微風南山「Petit Luxe」精品童裝樓層開幕活動。記者曾學仁／攝影
侯佩岑出席微風南山「Petit Luxe」精品童裝樓層開幕活動。記者曾學仁／攝影
Blablah綿羊吊飾，9,880元。圖／微風精品提供
Blablah綿羊吊飾，9,880元。圖／微風精品提供
全台唯一babyMADISON Café。圖／微風精品提供
全台唯一babyMADISON Café。圖／微風精品提供
侯佩岑、伊萊出席微風南山「Petit Luxe」精品童裝樓層開幕活動。記者曾學仁／攝影
侯佩岑、伊萊出席微風南山「Petit Luxe」精品童裝樓層開幕活動。記者曾學仁／攝影
DOLCE & GABBANA童裝店。圖／微風精品提供
DOLCE & GABBANA童裝店。圖／微風精品提供
Chloé童裝店。圖／微風精品提供
Chloé童裝店。圖／微風精品提供
全台唯一babyMADISON Café。圖／微風精品提供
全台唯一babyMADISON Café。圖／微風精品提供
侯佩岑出席微風南山「Petit Luxe」精品童裝樓層開幕活動。記者曾學仁／攝影
侯佩岑出席微風南山「Petit Luxe」精品童裝樓層開幕活動。記者曾學仁／攝影
FENDI童裝店。圖／微風精品提供
FENDI童裝店。圖／微風精品提供
CN花藝創辦人凌宗勇為樓面設計大樹區，旅英插畫家Via Fang則以各品牌風格為靈感創作森林動物。圖／微風精品提供
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MOSCHINO童裝店。圖／微風精品提供
MOSCHINO童裝店。圖／微風精品提供
SNURK童趣幻想系列太空人床單，3,280元起。圖／微風精品提供
SNURK童趣幻想系列太空人床單，3,280元起。圖／微風精品提供
STELLA McCARTNEY童裝店。圖／微風精品提供
STELLA McCARTNEY童裝店。圖／微風精品提供
全台唯一babyMADISON Café。圖／微風精品提供
全台唯一babyMADISON Café。圖／微風精品提供

微風南山 品牌

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