「兒子品味重返侏儸紀公園」 侯佩岑出席微風南山精品童裝開幕

微風南山於B1樓層開設全台獨家「Petit Luxe」精品童裝樓層，包括自營的babyMADISON Café，以及FENDI、Chloé、DOLCE & GABBANA、STELLA McCARTNEY、MOSCHINO和2021年即將開幕的BURBERRY Kids童裝專門店，侯佩岑開幕當日開心表示「立刻用眼睛逛起來的舒適奢華空間」，還幫童星伊萊搭襯了帥氣的造型。

侯佩岑搞笑表示先生都看不到她穿什麼，但處女座的大兒子管很多，例如裙子不能穿太短，「兩個兒子最喜歡看到我沒化妝、穿睡衣，因為他們知道這樣媽媽就不出門、會在家陪他們玩。」至於兒子的品味很善變，近期從超人又回到了恐龍的世界，以及樂高、忍者。