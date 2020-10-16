ORIS推全新自製機芯Caliber 400 長動能兼抗磁

路遙知馬力，日久見人心。越是艱困的時刻，越能凸顯勇氣與前瞻視野的重要。豪利時（ORIS）今日推出全新自製機芯Caliber 400，具備五日動力儲存與更加的抗磁性，在2020年鐘表產業持續保持觀望態度的同時，踏出關鍵一步。

根據官方網站資料指出，這只Caliber機芯除擁有五日達120小時動力儲存，保固期限更一舉推向至10年之久。無論是手上鍊或自動上鍊機芯，一般的動力儲存約在三日的72小時左右過更低；Caliber 400選擇卸下滾珠軸承，並改用低摩擦的滑動軸承系統，簡單而高效的解決方式，可降低磨損並減少故障機率，加上雙發條盒的設計，也讓動力儲存一次推向五日鍊的穩定狀態。