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ORIS推全新自製機芯Caliber 400 長動能兼抗磁
路遙知馬力，日久見人心。越是艱困的時刻，越能凸顯勇氣與前瞻視野的重要。豪利時（ORIS）今日推出全新自製機芯Caliber 400，具備五日動力儲存與更加的抗磁性，在2020年鐘表產業持續保持觀望態度的同時，踏出關鍵一步。
根據官方網站資料指出，這只Caliber機芯除擁有五日達120小時動力儲存，保固期限更一舉推向至10年之久。無論是手上鍊或自動上鍊機芯，一般的動力儲存約在三日的72小時左右過更低；Caliber 400選擇卸下滾珠軸承，並改用低摩擦的滑動軸承系統，簡單而高效的解決方式，可降低磨損並減少故障機率，加上雙發條盒的設計，也讓動力儲存一次推向五日鍊的穩定狀態。
同時Caliber 400的抗磁性也有較佳表現，透過包含矽製擒縱齒輪的30多種有色金屬與抗磁零件，根據官方測試，假使暴露於2,250高斯的磁場中，每日誤差值不到10秒，較ISO 764的防磁認定，有更為優異的性能表現。同時表廠也對這枚新研發的Calibre 400擁有充足自信，一旦在ORIS官方網站上註冊MyOris會員並登錄表款資訊，將為搭載此款新機芯的腕表款提供10年保固。
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