IWC TopGun新品再發 強化制高戰力

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
為了這只特別版SFTI腕表，IWC總裁Christoph Grainger-Herr特別與退役的資深飛行員、現任飛行教官也是品牌之友的Jim Si Matteo，並與品牌創意總監一同進行網路線上形式的多方對談。圖 / IWC提供。
為了這只特別版SFTI腕表，IWC總裁Christoph Grainger-Herr特別與退役的資深飛行員、現任飛行教官也是品牌之友的Jim Si Matteo，並與品牌創意總監一同進行網路線上形式的多方對談。圖 / IWC提供。

最早從2007年開始，萬國表（IWC）發表了Top Gun系列，此後品牌陸續突破材料、顏色、技術的疆界，帶來全新飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕表「SFTI」特別版，其靈感來自2018年像美國海軍航空屆致意所打造的「Strike Fighter Tactics Instructor」腕表，結合黑色陶瓷表殼與「Ceratanium®（瓷化鈦金屬）」底蓋與按鈕（pusher），展現鮮明、動感的軍事風格。

鮮明的印記、具歸屬感的團隊Logo，總能凝聚感情、並喚起特定的榮光記憶。為了這只特別版SFTI腕表，IWC總裁Christoph Grainger-Herr特別與退役的資深飛行員、現任飛行教官也是品牌之友的Jim Si Matteo，並與品牌創意總監一同進行網路線上形式的多方對談。

Jim Si Matteo首先表示，自己本身就是IWC腕表的長期使用者，在各種不同任務中，雖然有複雜精密的GPS儀器，但他仍常使用腕表當成工具以進行計時，加上陶瓷表殼的特性，讓他「不用怕刮，無須脫下手表，多數時刻仍依靠手表、而非注視儀表板上的數據。」

而當被問到，對於年輕一代的飛行員，為什麼仍鍾情IWC飛行腕表時，Jim Si Matteo則點出，像是他父親也是飛行員，腕表傳承了價值、兼具精密與懷舊的特性，而且在強烈的G力衝擊下，（IWC腕表內）這些微小的機械仍能保持精準運作，是相當令人驚艷之事，而且古董表款到今日仍能運作，而非掛在牆上的骨董裝飾，正是腕表令人喜愛的魅力。

今日發表的TOP GUN系列海軍空戰部隊計時腕表「SFTI」特別版，使用了69380自製機芯，除了計時碼表功能，軟鐵內殼將避免機芯受到磁力影響運作的精準度，同時穩固的玻璃表鏡，並可抵抗急遽變化的氣候壓力與衝擊，像是當戰機在甲板上高速起飛時，由0到100公里僅需2秒之短，對於腕表的衝擊不可與陸地、常規生活相提並論，同時腕表將僅生產1,500只、全球限量。

IWC，TOP GUN系列海軍空戰部隊計時腕表「SFTI」特別版，將僅生產1,500只、全球限量。圖 / IWC提供。
IWC，TOP GUN系列海軍空戰部隊計時腕表「SFTI」特別版，將僅生產1,500只、全球限量。圖 / IWC提供。
全新飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕表「SFTI」特別版，其靈感來自2018年像美國海軍航空屆致意所打造的「Strike Fighter Tactics Instructor」腕表。圖 / IWC提供。
全新飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕表「SFTI」特別版，其靈感來自2018年像美國海軍航空屆致意所打造的「Strike Fighter Tactics Instructor」腕表。圖 / IWC提供。
TOP GUN系列海軍空戰部隊計時腕表「SFTI」特別版，使用了69380自製機芯，除了計時碼表功能，軟鐵內殼將避免機芯受到磁力影響運作的精準度。圖 / IWC提供。
TOP GUN系列海軍空戰部隊計時腕表「SFTI」特別版，使用了69380自製機芯，除了計時碼表功能，軟鐵內殼將避免機芯受到磁力影響運作的精準度。圖 / IWC提供。

腕表 海軍 品牌

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