現賺1380！4人同行送大龍蝦　哞哞屋還有松露拌飯上桌

於今年10月中秋佳節期間推出「大龍蝦380元」優惠價的「哞哞屋和牛燒肉」，即日起宣佈，將延長龍蝦優惠活動至11月15日。凡4人同行用餐，即可免費贈送價值1,380元的「加勒比海大龍蝦」一隻；2人同行，則可享加勒比海大龍蝦380元的優惠加購價，另外店內也推出義大利黑松露拌飯、黑糖蕨餅等新菜色，增添民眾用餐豐富度。

馬辣集團旗下的哞哞屋，以「火烤兩吃」的吃到飽型態，無限量提供美國SRF金牌極黑和牛、澳洲M8～M9+黑毛和牛、澳洲牛舌、西班牙伊比利豬肋條、美國Prime級冷藏安格斯牛排等肉品，總計超過百種食材，其中也包含和牛油蔥拌飯、和牛滷肉飯等人氣副餐。此次哞哞屋選用義大利「URBANI黑松露菌菇醬」，搭配鴻禧菇、杏鮑菇、金針菇與香菇，以高溫石鍋盛裝後上桌，呈現新品「義大利黑松露拌飯」。另外甜點區也新增充滿和風感的「黑糖蕨餅」，為餐桌帶來雅緻的甘甜滋味。