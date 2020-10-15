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現賺1380！4人同行送大龍蝦　哞哞屋還有松露拌飯上桌

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
凡4人同行用餐並符合資格，即可免費獲得原價1,380元的「加勒比海巨大龍蝦」。圖／哞哞屋提供
凡4人同行用餐並符合資格，即可免費獲得原價1,380元的「加勒比海巨大龍蝦」。圖／哞哞屋提供

於今年10月中秋佳節期間推出「大龍蝦380元」優惠價的「哞哞屋和牛燒肉」，即日起宣佈，將延長龍蝦優惠活動至11月15日。凡4人同行用餐，即可免費贈送價值1,380元的「加勒比海大龍蝦」一隻；2人同行，則可享加勒比海大龍蝦380元的優惠加購價，另外店內也推出義大利黑松露拌飯、黑糖蕨餅等新菜色，增添民眾用餐豐富度。

馬辣集團旗下的哞哞屋，以「火烤兩吃」的吃到飽型態，無限量提供美國SRF金牌極黑和牛、澳洲M8～M9+黑毛和牛、澳洲牛舌、西班牙伊比利豬肋條、美國Prime級冷藏安格斯牛排等肉品，總計超過百種食材，其中也包含和牛油蔥拌飯、和牛滷肉飯等人氣副餐。此次哞哞屋選用義大利「URBANI黑松露菌菇醬」，搭配鴻禧菇、杏鮑菇、金針菇與香菇，以高溫石鍋盛裝後上桌，呈現新品「義大利黑松露拌飯」。另外甜點區也新增充滿和風感的「黑糖蕨餅」，為餐桌帶來雅緻的甘甜滋味。

今年9月中，哞哞屋限時推出「加勒比海巨大龍蝦」優惠方案。凡2成人以上同行，提前至少一天預約「988元吃到」飽方案，即可以380元加購原價1,380元的加勒比海巨大龍蝦，現省1,000元。為滿足消費者需求，此次特將活動延長至11月15日，除了同樣有2人同行的380元加購優惠價之外，凡達4成人以上同行，直接加送1隻加勒比海巨大龍蝦，8成人同行則可加贈2隻。另外至12月31日前，生日當天前7日前來慶祝的壽星，凡提前至少1日預約訂位，全桌每成人加贈「日本A5厚切和牛2片」。（活動詳情以品牌粉絲團為準）

哞哞屋以火烤兩吃型態，無限供應有百款食材。圖／哞哞屋提供
哞哞屋以火烤兩吃型態，無限供應有百款食材。圖／哞哞屋提供
哞哞屋以義大利「URBANI黑松露菌菇醬」，呈現新品「義大利黑松露拌飯」。圖／哞哞屋提供
哞哞屋以義大利「URBANI黑松露菌菇醬」，呈現新品「義大利黑松露拌飯」。圖／哞哞屋提供

義大利 澳洲 海大

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