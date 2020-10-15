三大電信曝iPhone 12資費 台灣大林之晨：短期恐缺貨

中華電信、台灣大哥大、遠傳電信皆已公布iPhone 12系列資費，都搭配5G方案，沒有出現4G資費方案；台灣大哥大總經理林之晨表示，由於疫情因素，iPhone 12對台供貨量較少，iPhone 12 Pro前兩到四週都可能有供貨不足問題。

林之晨指出，5G到9月為止的滲透率，比4G剛開台同期的速度還50%，也比預期高很多。台灣大為推行5G，在5G開台後調整資費，近期4G方案已經不見超過一千元的高資費，999元以上皆為5G方案。

根據台灣大5G用戶使用行為報告，5G用戶年齡層約在25-44歲，對app整體使用偏好指數比4G多出近一倍，多為使用影音服務，包括4K影音、無損音樂，平均聆聽曲數增加30%。

中華電信表示，iPhone 12系列搭配精采5G購機方案，月繳1399元、綁約48個月，iPhone 12 (64GB)專案價2300元、iPhone 12 Pro (128GB)專案價9300元。另搭配「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3000元，iPhone 12(64GB) 就可0元帶走。

台灣大哥大指出，只要申辦台灣大5G月繳1399方案，就可以0元將iPhone 12 (128GB)帶回家。台灣大「全民舊機換新機」方案，回收iPhone 11 Pro Max最高可折抵2萬4900元。

遠傳電信表示，搭配「遠傳心5G方案」月付1399，iPhone 12 (128G)只要0元；iPhone 12 Pro (128G)則是6300元。