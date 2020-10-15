禮客Outlet周年慶首推「內湖6千送1千、公館3千送6百」

電影「可不可以，你也剛好喜歡我」上映至今好評不斷，暫居今年國片票房冠軍，更吸引多位知名圖文創作者，互相串聯告白求真愛，搭配超夯國片「可不可以，你也剛好喜歡我」話題梗，成為今年告白必勝金句，更引起原著作者肆一留言分享，大呼實在太可愛了！快來看看創作者們如果用「可不可以」梗來創意告白吧！

2020-10-15 15:27