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禮客Outlet周年慶首推「內湖6千送1千、公館3千送6百」

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
禮客Outlet周年慶10月16日起展開，內湖店首10日首度推出單筆6,000送1,000，公館店首10日單筆3,000送600。圖／禮客提供
禮客Outlet周年慶10月16日起展開，內湖店首10日首度推出單筆6,000送1,000，公館店首10日單筆3,000送600。圖／禮客提供

今年受疫情衝擊，周年慶優惠回饋紛紛放大。禮客Outlet周年慶10月16日起限時18天，內湖店、公館店一起展開，內湖店首10日首度推出單筆6,000送1,000，公館店首10日單筆3,000送600，相較去年回饋更優惠，內湖店首日再推出「500元排隊限量鞋款」。

看好無法出國帶動的國內消費以及國旅商機，預期名品服飾、運動與戶外休閒業績將大爆發，禮客Outlet端出歷年首見高回饋，內湖店首10日單筆6,000送1,000，公館店首10日單筆3,000送600（去年內湖店5,000送500、公館店3,000送300）。另外再享內湖店全館當日累計滿15,000送500、滿30,000送1,000；公館店累計滿8,000送300、滿15,000送300、會員紅利3倍送。

禮客Outlet集結300大品牌，超過50萬件服飾在周年慶推出「有感價差」，內湖店Max&Co.時尚圓領印花袖毛衣原價13,800元，特價6,900元；TUMI女款休閒後背包原價13,400元，特價5,360元；公館店Blumarine經典洋裝原價24,800元，特價7,440元。

內湖店周年慶首日還有500元排隊限量鞋款，在戶外廣場推出saucony、HANNFORT「500元零碼鞋搶購會」，將全台倉庫零碼鞋款集結出清，主打尺寸齊全且價差大，預計一開店將有超過百人排隊。禮客Outlet也同步推出線上周年慶，包括Gore-tex機能外套、品服飾、運動鞋、旅行箱包、家電，超過300件獨家商品。

內湖店EiDER男款Gore-Tex防水外套原價16,900元，特價4,770元。圖／禮客提供
內湖店EiDER男款Gore-Tex防水外套原價16,900元，特價4,770元。圖／禮客提供
內湖店TUMI女款休閒後背包原價13,400元，特價5,360元。圖／禮客提供
內湖店TUMI女款休閒後背包原價13,400元，特價5,360元。圖／禮客提供
內湖店adidas男款運動慢跑鞋原價3,690元，特價1,550元。圖／禮客提供
內湖店adidas男款運動慢跑鞋原價3,690元，特價1,550元。圖／禮客提供
公館店NIKE Kids小童運動鞋原價1,500元，特價750元。圖／禮客提供
公館店NIKE Kids小童運動鞋原價1,500元，特價750元。圖／禮客提供
公館店TRAVELER輕量防水外套原價8,900元，特價2,980元。圖／禮客提供
公館店TRAVELER輕量防水外套原價8,900元，特價2,980元。圖／禮客提供
內湖店Max&Co.時尚圓領印花袖毛衣原價13,800元，特價6,900元。圖／禮客提供
內湖店Max&Co.時尚圓領印花袖毛衣原價13,800元，特價6,900元。圖／禮客提供

周年慶 疫情

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