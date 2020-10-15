Vegan風潮來襲 全新蔬食品牌Vegan Amore獨家進駐京站

無論是為了健康、重視體態或是關注環保、避免對動物造成剝削等議題，近年在全球掀起「Vegan」（純素、無奶蛋）風潮，不少名人響應帶動也吸引年輕人、身體力行。以年輕世代客層為主力的台北京站時尚廣場，引進善果餐飲集團全新品牌「Vegan Amore蔬慕」，由台北知名蔬食餐酒館Bagan Hood擔任餐飲顧問，全台百貨獨家進駐京站3樓。

旗下品牌有上善豆家、禪風茶樓、十饍麵堂、善菓屋的善果餐飲集團，Vegan Amore蔬慕是其首家西式蔬食料理，推出沙拉、開胃菜、漢堡、義大利麵、燉飯、燉菜、佛陀碗等七大類型餐點，食材上運用」許多高營養價值的超級食物，店內奶製飲品接使用燕麥奶調製而成，所有餐點現點現做。空間設計訴求時髦都會感，訴求讓吃蔬食這件事輕鬆愉快，一點都不嚴肅。

善果餐飲總經理嚴心鏞指出，台灣吃素人口比例達12～13％，為全球第二高，僅次於占比達39%的印度。近年從歐美開始，更是有許多年輕人推廣響應Vegan，台灣這3～5年蔬食餐飲的成長飛快。

京站總經理柯愫吟表示，京站是以年輕人為主力的商場，我們希望提出對年輕人有益的提案，年輕人最重視美，美包括外在美與內在美，因此，我們打造出運動空間，也重視吃這件事。在柯愫吟拜訪善果旗下餐飲並親自試菜後，也促成善果成立全新品牌Vegan Amore蔬慕進駐京站。