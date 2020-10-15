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Vegan風潮來襲 全新蔬食品牌Vegan Amore獨家進駐京站

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
善果餐飲集團全新品牌「Vegan Amore蔬慕」，全台百貨獨家進駐京站3樓。圖／京站提供
善果餐飲集團全新品牌「Vegan Amore蔬慕」，全台百貨獨家進駐京站3樓。圖／京站提供

無論是為了健康、重視體態或是關注環保、避免對動物造成剝削等議題，近年在全球掀起「Vegan」（純素、無奶蛋）風潮，不少名人響應帶動也吸引年輕人、身體力行。以年輕世代客層為主力的台北京站時尚廣場，引進善果餐飲集團全新品牌「Vegan Amore蔬慕」，由台北知名蔬食餐酒館Bagan Hood擔任餐飲顧問，全台百貨獨家進駐京站3樓。

旗下品牌有上善豆家、禪風茶樓、十饍麵堂、善菓屋的善果餐飲集團，Vegan Amore蔬慕是其首家西式蔬食料理，推出沙拉、開胃菜、漢堡、義大利麵、燉飯、燉菜、佛陀碗等七大類型餐點，食材上運用」許多高營養價值的超級食物，店內奶製飲品接使用燕麥奶調製而成，所有餐點現點現做。空間設計訴求時髦都會感，訴求讓吃蔬食這件事輕鬆愉快，一點都不嚴肅。

善果餐飲總經理嚴心鏞指出，台灣吃素人口比例達12～13％，為全球第二高，僅次於占比達39%的印度。近年從歐美開始，更是有許多年輕人推廣響應Vegan，台灣這3～5年蔬食餐飲的成長飛快。

京站總經理柯愫吟表示，京站是以年輕人為主力的商場，我們希望提出對年輕人有益的提案，年輕人最重視美，美包括外在美與內在美，因此，我們打造出運動空間，也重視吃這件事。在柯愫吟拜訪善果旗下餐飲並親自試菜後，也促成善果成立全新品牌Vegan Amore蔬慕進駐京站。

不只吃得到蔬菜，Vegan Amore蔬慕特色料理包括使用了OmniPork、Beyond Meat的未來漢堡推出「雙層松露起司豬排堡」，搭配無毒水耕生菜與violife起司。以及風靡歐美，以穀物、蔬果、植物性蛋白三類食材為主、色彩繽紛又健康的「佛陀碗」。燉飯皆使用進口義大利米，主打推薦為「毛豆香檸燉飯」，也針對國人習慣溫熱食物，特別研發兩款爐烤過的「溫沙拉」。

Vegan Amore蔬慕推出沙拉、開胃菜、漢堡、義大利麵、燉飯、燉菜、佛陀碗等七大類型餐點，現點現做。圖／京站提供
Vegan Amore蔬慕推出沙拉、開胃菜、漢堡、義大利麵、燉飯、燉菜、佛陀碗等七大類型餐點，現點現做。圖／京站提供
香料地瓜胡麻沙拉，300元。圖／京站提供
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甜椒鷹嘴豆佛陀碗，350元。圖／京站提供
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雙層松露起司漢堡，350元。圖／京站提供
雙層松露起司漢堡，350元。圖／京站提供
善果餐飲集團全新品牌「Vegan Amore蔬慕」，全台百貨獨家進駐京站3樓。記者江佩君／攝影
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毛豆香檸燉飯，350元。圖／京站提供
毛豆香檸燉飯，350元。圖／京站提供
波隆那橘醬鳥巢麵，350元。圖／京站提供
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