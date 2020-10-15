聽新聞
test
0:00 / 0:00
Vegan風潮來襲 全新蔬食品牌Vegan Amore獨家進駐京站
無論是為了健康、重視體態或是關注環保、避免對動物造成剝削等議題，近年在全球掀起「Vegan」（純素、無奶蛋）風潮，不少名人響應帶動也吸引年輕人、身體力行。以年輕世代客層為主力的台北京站時尚廣場，引進善果餐飲集團全新品牌「Vegan Amore蔬慕」，由台北知名蔬食餐酒館Bagan Hood擔任餐飲顧問，全台百貨獨家進駐京站3樓。
旗下品牌有上善豆家、禪風茶樓、十饍麵堂、善菓屋的善果餐飲集團，Vegan Amore蔬慕是其首家西式蔬食料理，推出沙拉、開胃菜、漢堡、義大利麵、燉飯、燉菜、佛陀碗等七大類型餐點，食材上運用」許多高營養價值的超級食物，店內奶製飲品接使用燕麥奶調製而成，所有餐點現點現做。空間設計訴求時髦都會感，訴求讓吃蔬食這件事輕鬆愉快，一點都不嚴肅。
善果餐飲總經理嚴心鏞指出，台灣吃素人口比例達12～13％，為全球第二高，僅次於占比達39%的印度。近年從歐美開始，更是有許多年輕人推廣響應Vegan，台灣這3～5年蔬食餐飲的成長飛快。
京站總經理柯愫吟表示，京站是以年輕人為主力的商場，我們希望提出對年輕人有益的提案，年輕人最重視美，美包括外在美與內在美，因此，我們打造出運動空間，也重視吃這件事。在柯愫吟拜訪善果旗下餐飲並親自試菜後，也促成善果成立全新品牌Vegan Amore蔬慕進駐京站。
不只吃得到蔬菜，Vegan Amore蔬慕特色料理包括使用了OmniPork、Beyond Meat的未來漢堡推出「雙層松露起司豬排堡」，搭配無毒水耕生菜與violife起司。以及風靡歐美，以穀物、蔬果、植物性蛋白三類食材為主、色彩繽紛又健康的「佛陀碗」。燉飯皆使用進口義大利米，主打推薦為「毛豆香檸燉飯」，也針對國人習慣溫熱食物，特別研發兩款爐烤過的「溫沙拉」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言