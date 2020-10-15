以亡靈節之名 從逝去帶來的珍貴提醒
死亡未必與生存處於直線的兩端，正因為逝去、更令人懂得珍惜手邊的所有。獨立製表品牌De Bethune推出以墨西哥亡靈節為靈感的DW5 Cempasúchil腕表，全世界限量一只，將原本帶有死亡、恫嚇意味的骷髏，結合精雕，賦予鮮豔色彩和歡樂能量。
Cempasúchil的中文為「萬壽菊」，在墨西哥文化中又稱為死者之花，其強烈的香氣將可引導亡者、返回家中；而「墨西哥亡靈節」更被聯合國教科文組織在2008年列為「人類非物質文明遺產」。De Bethune的DW 5 Cempasúchil腕表於是選擇將腕表結合精雕、賦予了華麗色色彩，頭戴萬壽菊的亡者歡快地暢聚、手舞足蹈，原來死亡無需悲傷，或許則是通往下一階段的未知旅程。DW 5表殼在電鍍後呈現了銀色、藍色、紫色，除了時間顯示，表背的骷髏雙眼中，則有一只變化為透明視窗，令人一窺DW 5的擒縱系統運作，以及De Bethune的自製游絲。
類似以骷髏呈現歡快意象的，同樣也有獨立製表的HYT。自製的手動上鍊機芯，其機芯板橋以人手加工倒角，並以日內瓦波紋裝飾。立體拱形的藍寶石水晶玻璃表鏡內，骷髏右眼瞳孔化身動力存儲指示器、另一只眼睛則提示了秒鐘的流逝，分別是未來很快到的「SOON」，以及當下的「NOW」，直徑為 48.8 毫米，強烈對比色彩的不相容液體，同樣以墨西哥亡靈節為靈感，全球限量生產。
而不像獨立製表的前衛、高價，入門價位的Bomberg Watch則有一款墨西哥黃金骷髏大三針腕表。從墨西哥街頭流浪樂隊（Mariachi）得到靈感，流浪街頭的樂手常身著華麗墨西哥服飾「Charro」，並演奏小喇叭、小提琴與低沈吉他，成為街邊流動的生活場景。腕表則以棕色與金色為設計主軸，表面並飾以骷髏頭裝飾圖紋，象徵得到救贖的十字架立體花紋雕刻，則為整體風格、帶來屬於南美的異國情調。
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