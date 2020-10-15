林映唯笑稱「被許光漢排擠」 性感出席BURBERRY快閃店

為慶賀包款和配件上市，BURBERRY在台北101的4樓開設動物王國快閃店，承襲創意總監Riccardo Tisci以動物樣貌設計圖騰，運用動物雕塑包括猴子、猩猩、天堂鳥作為藝術裝置，開幕當天邀請了許光漢、林映唯、吳卓源、YELLOW黃宣和時尚網紅Kiwi李函出席，聊到喜歡的動物，許光漢和黃宣「撞馬」，黃宣幽默讓賢表示，「那我當斑馬好了，馬種不一樣。」

難得性感穿搭的林映唯則說她想變成鳥或是兔子，相對李函的威嚴獅子，溫馴很多；吳卓源自曝自己看起來很高是因為脖子長的優勢，因此選擇長頸鹿做為代表動物。許光漢以一身黃玉藍色英式剪裁羊毛苧麻西服現身，「和平常不一樣的感覺，顏色上搭配比較跳的元素；特別喜歡身上的新款Robin黑色側背包，因為平日多是選搭後背包，換成側背提包感覺輕便俐落。」而他剛好和李函選穿黃玉藍同色系帥氣西裝，讓同場的林映唯開玩笑說，「我被排擠了。」