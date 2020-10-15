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林映唯笑稱「被許光漢排擠」 性感出席BURBERRY快閃店

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
林映唯、許光漢、吳卓源出席BURBERRY動物王國快閃店。記者潘俊宏／攝影
林映唯、許光漢、吳卓源出席BURBERRY動物王國快閃店。記者潘俊宏／攝影

為慶賀包款和配件上市，BURBERRY在台北101的4樓開設動物王國快閃店，承襲創意總監Riccardo Tisci以動物樣貌設計圖騰，運用動物雕塑包括猴子、猩猩、天堂鳥作為藝術裝置，開幕當天邀請了許光漢、林映唯、吳卓源、YELLOW黃宣和時尚網紅Kiwi李函出席，聊到喜歡的動物，許光漢和黃宣「撞馬」，黃宣幽默讓賢表示，「那我當斑馬好了，馬種不一樣。」

難得性感穿搭的林映唯則說她想變成鳥或是兔子，相對李函的威嚴獅子，溫馴很多；吳卓源自曝自己看起來很高是因為脖子長的優勢，因此選擇長頸鹿做為代表動物。許光漢以一身黃玉藍色英式剪裁羊毛苧麻西服現身，「和平常不一樣的感覺，顏色上搭配比較跳的元素；特別喜歡身上的新款Robin黑色側背包，因為平日多是選搭後背包，換成側背提包感覺輕便俐落。」而他剛好和李函選穿黃玉藍同色系帥氣西裝，讓同場的林映唯開玩笑說，「我被排擠了。」

BURBERRY創辦人Thomas Burberry以戰馬為品牌象徵，獨角獸則是代表他的家人，基於此歷史傳統，Riccardo Tisci在每一季都會發揮全新的動物圖騰。本季主打Pocket包款，是採用文件袋風格的硬挺托特包，搭配對比色緄邊，帆布與皮革的細節來自於BURBERRY與馬術的淵源，限量版的帆布Pocket包包括黑色、海軍藍和墨綠色皮革裝飾；迷你帆布Pocket系列則是亮眼橘、粉色調；而花押字、棋盤皮革TB包，也是搶眼新品；時髦的AirPods盒採用了粉紅色、暖沙色，或是粉紅色、橘色皮革壓花圖案。在店內掃描快閃裝置上的Snapcodes，消費者還可身歷其境進入BURBERRY的動物王國；位於台北101購物中心4樓的快閃店，將自即日起營運至11月15日止。

BURBERRY於台北101的4樓開設動物王國快閃店，自即日起至11月15日止。記者潘俊宏／攝影
BURBERRY於台北101的4樓開設動物王國快閃店，自即日起至11月15日止。記者潘俊宏／攝影
吳卓源以經典風衣、帥氣褲裝出席BURBERRY快閃店。記者潘俊宏／攝影
吳卓源以經典風衣、帥氣褲裝出席BURBERRY快閃店。記者潘俊宏／攝影
BURBERRY以猴子、猩猩、天堂鳥作為藝術裝置，開設動物王國快閃店。記者潘俊宏／攝影
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Kiwi李函選了輕鬆駕馭的西裝外套，和許光漢同系列，讓林映唯笑稱被排擠。圖／BURBERRY提供
Kiwi李函選了輕鬆駕馭的西裝外套，和許光漢同系列，讓林映唯笑稱被排擠。圖／BURBERRY提供
YELLOW黃宣以相當具有個人風格的姿態，表示他今天詮釋摩天大聖月亮上的男人之金凱瑞風格。記者潘俊宏／攝影
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林映唯難得性感，以貼身格紋馬甲穿搭出席BURBERRY快閃店。記者潘俊宏／攝影
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吳速玲現身BURBERRY快閃店。記者潘俊宏／攝影
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BURBERRY於台北101的4樓開設動物王國快閃店，自即日起至11月15日止。記者潘俊宏／攝影
BURBERRY於台北101的4樓開設動物王國快閃店，自即日起至11月15日止。記者潘俊宏／攝影
許光漢身穿黃玉藍色英式剪裁羊毛苧麻西服搭襯Robin包款，亮眼帥氣。記者潘俊宏／攝影
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Burberry

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