養出凱特王妃亮麗秀髮很Easy！皇室髮型師曝光5步驟

英國皇室們的一舉一動總是大家關心焦點，其中最受歡迎的凱特王妃，讓人羨慕為何每次出現，總能帶著優雅氣質及超強氣場，而她完美的幕後推手，正是英國皇室專屬髮型師Daniel Galvin Jr.，讓凱特王妃維持著閃亮的秀髮是怎麼做到的，以下5個秘訣快點筆記起來。

吹整時與熱風保持安全距離

想要唯美的浪漫鬈度，必須要用熱風來整理，但髮型師為了不傷害凱特王妃的髮質，吹整前都會先抹上抗熱的護髮產品，來保護髮質不因熱風傷害造成的毛躁感，吹風機也要在吹整時保持適當距離，才能持續維持髮質。

髮膜急救立大功

有時趕行程的凱特王妃，忙碌起來時間又長，頭髮一天下來也變得沒有生命力，這時髮型師會幫她一邊做造型，並在髮尾處上髮膜，讓秀髮瞬間滿血回復，能夠省下不少時間，又能看起來像剛洗完頭的那種柔亮光澤。

挑選對的洗髮精才不傷害頭皮

有健康的頭皮，才能讓秀髮有著健康的狀態，這是大家都知曉的一個護髮概念。但往往為了將頭皮清潔乾淨，就會選擇清潔力較強的洗髮精，雖然油脂去除了，但頭皮也改變了頭皮的酸鹼值。建議挑選溫和不刺激的洗髮精，維持頭皮的酸鹼值平衡是非常重要的一件事。

梳髮也要按部就班

頭髮越接近髮尾就越細，有時在梳髮整理時，太過用力，就容易造成頭髮斷裂。建議在梳頭髮時「倒著梳」，先梳髮尾然後髮根，這樣梳頭不傷害頭髮又能讓頭髮看起來更柔亮。髮型師建議，若頭髮容易糾結，可使用寬齒梳，太密的梳子，可能也是傷害頭髮的最大武器。

頭髮也需要「排毒」？