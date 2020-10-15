聽新聞
test
0:00 / 0:00
養出凱特王妃亮麗秀髮很Easy！皇室髮型師曝光5步驟
英國皇室們的一舉一動總是大家關心焦點，其中最受歡迎的凱特王妃，讓人羨慕為何每次出現，總能帶著優雅氣質及超強氣場，而她完美的幕後推手，正是英國皇室專屬髮型師Daniel Galvin Jr.，讓凱特王妃維持著閃亮的秀髮是怎麼做到的，以下5個秘訣快點筆記起來。
吹整時與熱風保持安全距離
想要唯美的浪漫鬈度，必須要用熱風來整理，但髮型師為了不傷害凱特王妃的髮質，吹整前都會先抹上抗熱的護髮產品，來保護髮質不因熱風傷害造成的毛躁感，吹風機也要在吹整時保持適當距離，才能持續維持髮質。
髮膜急救立大功
有時趕行程的凱特王妃，忙碌起來時間又長，頭髮一天下來也變得沒有生命力，這時髮型師會幫她一邊做造型，並在髮尾處上髮膜，讓秀髮瞬間滿血回復，能夠省下不少時間，又能看起來像剛洗完頭的那種柔亮光澤。
挑選對的洗髮精才不傷害頭皮
有健康的頭皮，才能讓秀髮有著健康的狀態，這是大家都知曉的一個護髮概念。但往往為了將頭皮清潔乾淨，就會選擇清潔力較強的洗髮精，雖然油脂去除了，但頭皮也改變了頭皮的酸鹼值。建議挑選溫和不刺激的洗髮精，維持頭皮的酸鹼值平衡是非常重要的一件事。
梳髮也要按部就班
頭髮越接近髮尾就越細，有時在梳髮整理時，太過用力，就容易造成頭髮斷裂。建議在梳頭髮時「倒著梳」，先梳髮尾然後髮根，這樣梳頭不傷害頭髮又能讓頭髮看起來更柔亮。髮型師建議，若頭髮容易糾結，可使用寬齒梳，太密的梳子，可能也是傷害頭髮的最大武器。
頭髮也需要「排毒」？
據髮型師分享，凱特王妃每每出席場合的前一天，就會特製自己的排毒配方，清除頭髮上的髒污使秀髮透出自然光澤及顏色。而這所謂的排毒就類似深度護髮效果，其主要配方是使用維他命C粉、蘋果醋、維他命E油、椰子油，將以上使用熱水混合後給予頭髮最深層的滋養。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言