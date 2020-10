車工最完美鑽石HEARTS ON FIRE 進駐台南南紡購物中心

唯一榮獲美國政府認證為「全世界車工最完美的鑽石」的頂級鑽石品牌HEARTS ON FIRE,正式進駐南紡購物中心!HEARTS ON FIRE於1996年創立於美國波士頓,如今在全球32個國家擁有超過750間獨立銷售據點。品牌自2004年正式跨足台灣市場以來廣受本地消費者肯定。看好台南地區的消費市場,今年正式進駐南紡購物中心。南紡購物中心總經理莊景堯先生與HEARTS ON FIRE台灣總經理翁慧嫺小姐特地參與新店揭幕儀式,盼能為南台灣消費者提供更完整尊榮的服務。

於南紡購物中心1樓全新開幕的HEARTS ON FIRE專賣店,簡潔俐落的內裝設計呼應挑高4米8的大器空間,並首次融入美國知名婚紗設計師Hayley Paige活潑的手稿彩繪,為專賣店增添年輕活潑的青春氣息與清新的美式美學。HEARTS ON FIRE特別為慶祝新店開幕引進多款獨家大克拉美鑽珠寶限期展出,以見證品牌在亮光(brilliance)、閃光(scintillation)、七彩火光(fire)三項鑑賞元素達到完美平衡的極致美鑽。矚目展品包括鑲嵌1383顆Hearts On Fire美鑽的頂級奢華款Vanke Center白K金鑽石手環,鑽石總逾101克拉,從建築延伸出的設計採用幾何窗洞,創造出光與空間的互動對話及空間的連結性,以金屬絲線串接的HOF美鑽並保留空隙供光線流動,遠看近看有不同的美麗層次。 HEARTS ON FIRE 5克拉鑽石戒指,1880萬元。圖/HEARTS ON FIRE提供 HEARTS ON FIRE於南紡購物中心1樓全新開幕,為南台灣消費者提供更完整尊榮的服務。圖/HEARTS ON FIRE提供 PRIMROSE鉑金鑽石戒指,鉑金鑲嵌中央主鑽1克拉,105萬2,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 HEARTS ON FIRE於南紡購物中心1樓全新開幕,特別引進多款獨家大克拉美鑽珠寶限期展出。圖/HEARTS ON FIRE提供 PRIMROSE鉑金鑽石戒指,鉑金鑲嵌中央主鑽1克拉,105萬2,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 PRIMROSE鉑金鑽石戒指,鉑金鑲嵌中央主鑽1克拉,105萬2,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 Vanke Center白K金鑽石手環,鑽石總重101.028克拉,2100萬元。圖/HEARTS ON FIRE提供 (由左至右)模特兒、南紡購物中心總經理莊景堯先生、與HEARTS ON FIRE台灣總經理翁慧嫻小姐。圖/HEARTS ON FIRE提供