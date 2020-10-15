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車工最完美鑽石HEARTS ON FIRE 進駐台南南紡購物中心
唯一榮獲美國政府認證為「全世界車工最完美的鑽石」的頂級鑽石品牌HEARTS ON FIRE，正式進駐南紡購物中心！HEARTS ON FIRE於1996年創立於美國波士頓，如今在全球32個國家擁有超過750間獨立銷售據點。品牌自2004年正式跨足台灣市場以來廣受本地消費者肯定。看好台南地區的消費市場，今年正式進駐南紡購物中心。南紡購物中心總經理莊景堯先生與HEARTS ON FIRE台灣總經理翁慧嫺小姐特地參與新店揭幕儀式，盼能為南台灣消費者提供更完整尊榮的服務。
於南紡購物中心1樓全新開幕的HEARTS ON FIRE專賣店，簡潔俐落的內裝設計呼應挑高4米8的大器空間，並首次融入美國知名婚紗設計師Hayley Paige活潑的手稿彩繪，為專賣店增添年輕活潑的青春氣息與清新的美式美學。HEARTS ON FIRE特別為慶祝新店開幕引進多款獨家大克拉美鑽珠寶限期展出，以見證品牌在亮光（brilliance）、閃光（scintillation）、七彩火光（fire）三項鑑賞元素達到完美平衡的極致美鑽。矚目展品包括鑲嵌1383顆Hearts On Fire美鑽的頂級奢華款Vanke Center白K金鑽石手環，鑽石總逾101克拉，從建築延伸出的設計採用幾何窗洞，創造出光與空間的互動對話及空間的連結性，以金屬絲線串接的HOF美鑽並保留空隙供光線流動，遠看近看有不同的美麗層次。
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