車工最完美鑽石HEARTS ON FIRE 進駐台南南紡購物中心

唯一榮獲美國政府認證為「全世界車工最完美的鑽石」的頂級鑽石品牌HEARTS ON FIRE，正式進駐南紡購物中心！HEARTS ON FIRE於1996年創立於美國波士頓，如今在全球32個國家擁有超過750間獨立銷售據點。品牌自2004年正式跨足台灣市場以來廣受本地消費者肯定。看好台南地區的消費市場，今年正式進駐南紡購物中心。南紡購物中心總經理莊景堯先生與HEARTS ON FIRE台灣總經理翁慧嫺小姐特地參與新店揭幕儀式，盼能為南台灣消費者提供更完整尊榮的服務。

於南紡購物中心1樓全新開幕的HEARTS ON FIRE專賣店，簡潔俐落的內裝設計呼應挑高4米8的大器空間，並首次融入美國知名婚紗設計師Hayley Paige活潑的手稿彩繪，為專賣店增添年輕活潑的青春氣息與清新的美式美學。HEARTS ON FIRE特別為慶祝新店開幕引進多款獨家大克拉美鑽珠寶限期展出，以見證品牌在亮光（brilliance）、閃光（scintillation）、七彩火光（fire）三項鑑賞元素達到完美平衡的極致美鑽。矚目展品包括鑲嵌1383顆Hearts On Fire美鑽的頂級奢華款Vanke Center白K金鑽石手環，鑽石總逾101克拉，從建築延伸出的設計採用幾何窗洞，創造出光與空間的互動對話及空間的連結性，以金屬絲線串接的HOF美鑽並保留空隙供光線流動，遠看近看有不同的美麗層次。 HEARTS ON FIRE 5克拉鑽石戒指，1880萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供 HEARTS ON FIRE於南紡購物中心1樓全新開幕，為南台灣消費者提供更完整尊榮的服務。圖／HEARTS ON FIRE提供 PRIMROSE鉑金鑽石戒指，鉑金鑲嵌中央主鑽1克拉，105萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 HEARTS ON FIRE於南紡購物中心1樓全新開幕，特別引進多款獨家大克拉美鑽珠寶限期展出。圖／HEARTS ON FIRE提供 PRIMROSE鉑金鑽石戒指，鉑金鑲嵌中央主鑽1克拉，105萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 PRIMROSE鉑金鑽石戒指，鉑金鑲嵌中央主鑽1克拉，105萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 Vanke Center白K金鑽石手環，鑽石總重101.028克拉，2100萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供 （由左至右）模特兒、南紡購物中心總經理莊景堯先生、與HEARTS ON FIRE台灣總經理翁慧嫻小姐。圖／HEARTS ON FIRE提供