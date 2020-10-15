RIMOWA New Horizons攜手攝影師 來場巴黎和紐約的神遊

因為新冠疫情，打亂了這個世界向來的運行法則，影響了許多的人、事、物。但身在台灣，即使疫情相對性的安全，不過想旅行的心，依舊是關不住的。所以，豪華行李箱品牌RIMOWA聯同各地攝影師，藉由全新系列 #NewHorizons，帶領著螢幕前的你我，到巴黎、紐約神遊，回顧昔日曾經遊歷的目的地。

RIMOWA找來紐約攝影師Eduardo Brassai這次來到康尼島，也是在地人周末休閒的熱門去處。攝影師以純真和樂觀的角度拍攝，這位心境年輕的攝影師個性隨意，不愛束縛，透過在海灘捕捉的畫面，展現青春和歡樂的情懷。而在巴黎則是捨去的常見的鐵塔、聖母院或是羅浮宮等景點，透過攝影師Djiby Kebe的視角，尋訪了位於市中心的杜樂麗社區。熱愛大自然和室內場景的他喜歡退後一步，探索並記錄日常生活中隱藏的美好片刻，並以獨特角度拍攝美麗的建築和寧靜的街道，並為照片賦予自己獨有的意義。

紐約攝影師Eduardo Brassai這次來到康尼島，透過在海灘捕捉的畫面，展現青春和歡樂的情懷。圖／RIMOWA提供

也正因為我們對於旅行的渴望，所以不管是從浪漫花都巴黎，還是多姿多彩的紐約，當我們探索新的地方，感受也愈加的深刻。如同像這些才華橫溢的攝影師一樣，保持創意和盼望，重新定義旅行的意義。所以，未來當開放國境之後，你下一個想前往的國家又是哪裡呢？

紐約攝影師Eduardo Brassai這次來到康尼島，透過在海灘捕捉的畫面，展現青春和歡樂的情懷。圖／RIMOWA提供