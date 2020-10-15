背皮卡丘包的男生很加分 鬼鬼為Longchamp新品染新髮色

喜歡寶可夢的粉絲這個周末又有新的去處了！時尚品牌Longchamp最新的Pokémon聯名系列即日起開賣，並自10月16日(五)到11月1日(日)特別在台北MARAIS瑪黑家居中山店推出期間限定的快閃店中店，除了展售聯名包款、配件之外，也打造了與P&T柏林選茶合作的主題下午茶，讓粉絲可以幸福地被滿滿的皮卡丘包圍！

從小就喜歡皮卡丘的鬼鬼吳映潔、郭雪芙都到場參與開賣活動，鬼鬼還超用心以閃電風眉毛和黃色的髮絲造型來呼應皮卡丘的角色特色，「我很喜歡這次的後背包和Le Pliage®肩背袋(101店、官網獨家限定)，如果走在路上看到有男生背這個包包我會覺得他很迷人，感覺很有童心。」她說自己最喜歡黃色，而且皮卡丘的技能和台詞又很簡單，很適合她本人的個性，所以是她的最愛。「其實寶可夢算是陪我長大的卡通，以前電視播出我都會看，還會模仿小智丟寶貝球。」

郭雪芙則是對Longchamp和Pokémon的合作覺得很驚喜，最愛LGP印花帆布手提包，「大小剛剛好，而且圖樣看起來很像皮卡丘在迷宮裡一樣，很有趣。」她也透露自己小時候看寶可夢的卡通和電影就很想擁有一隻皮卡丘在身邊，不過玩遊戲倒是會節制，「我有玩寶可夢的Switch，但平常因為工作也無法沉迷，所以能看到他們出現在包包上就很開心了。」

曾經每天都在路上玩寶可夢手遊抓寶的林柏宏，最喜歡素面皮革壓印款的大包，「這款壓印設計很低調別緻，把絲巾綁在上面也蠻亮眼的。」此外他也戴了LGP皮卡丘印花絲巾，看起來很俏皮可愛，「以前我演過喜歡穿西裝搭絲巾的角色，所以其實平常也會研究這種穿搭法。」

剛傳出分手消息的周興哲，承認心情有受影響，但他也表示進到Longchamp x Pokemon快閃店中店就瞬間感受到一種很酷的科技感，也玩了為今晚的活動而特別設置了抓寶貝球機，「我剛剛抓到了一顆，百發百中！」結果馬上被一旁的哥哥周予天吐槽「你這樣只有一發耶！」哥哥也說會多陪弟弟聊天以療情傷。