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全台最大！LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館台中館開幕

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
LG全系列電視皆內建ThinQ物聯技術，消費者可直接使用2020 LG AI語音滑鼠遙控器或是智慧音箱，輕鬆操控LG智慧家電。圖／台灣LG電子提供
LG全系列電視皆內建ThinQ物聯技術，消費者可直接使用2020 LG AI語音滑鼠遙控器或是智慧音箱，輕鬆操控LG智慧家電。圖／台灣LG電子提供

台灣LG電子為了提供各地消費者最完整的消費體驗，繼台北、高雄之後，15日宣布全台最大的「LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」正式於台中市南屯區盛大開幕。在挑高7米、共約300坪的寬敞空間中，除了提供專業維修服務，更結合完整的智慧居家情境體驗，期望帶給中台灣消費者尊榮極致的服務享受。

LG全系列產品皆具備Wi-Fi智慧功能，服務中心空間規劃共包含服務諮詢區、IoT體驗區、全方位衣物護理區、空氣對策解決專家、書房區、過敏原剋星居家清潔區、廚房區等多種產品情境體驗區域，透過貼近實際的居家情境，消費者可現場體驗使用全新改版為圖像式介面更直覺好操作的ThinQ App、AI語音滑鼠遙控器，或是透過台語也能通的智慧音箱，輕鬆實現遠端控制各式智慧家電的新奇體驗，打造「先體驗，再購買」的安心感受。

除了擁有最完整的LG全系列產品，針對台中消費者特別關注的衣物清潔護理，LG這次也特別規劃由TWINWash雙能洗洗衣機、免曬衣乾衣機及Styler蒸氣電子衣櫥組成的全方位衣物護理區，透過現場實際體驗，解決消費者戶外晾衣易受空汙、蚊蟲沾染的困擾。另外，現場更獨家展示甫於今年初IFA大展推出、即將在台灣正式上市的LG Puricare口罩型空氣清淨機，以及完美結合科技與藝術的LG SIGNATURE系列冰酒櫃，供中台灣消費者搶先體驗。

全台最大的LG台中服務中心暨智慧家庭聯網體驗館盛大開幕，挑高7米空間寬闊氣派，結合居家情境體驗與專業維修服務，帶給中台灣消費者尊榮極致的服務感受。圖／台灣LG電子提供
全台最大的LG台中服務中心暨智慧家庭聯網體驗館盛大開幕，挑高7米空間寬闊氣派，結合居家情境體驗與專業維修服務，帶給中台灣消費者尊榮極致的服務感受。圖／台灣LG電子提供
LG台中服務中心暨智慧家庭聯網體驗館擁有完整的洗衣展示空間，消費者可於實際購買前免費體驗LG TWINWash雙能洗洗衣機、免曬衣乾衣機所帶來的極致衣物護理技術。圖／台灣LG電子提供
LG台中服務中心暨智慧家庭聯網體驗館擁有完整的洗衣展示空間，消費者可於實際購買前免費體驗LG TWINWash雙能洗洗衣機、免曬衣乾衣機所帶來的極致衣物護理技術。圖／台灣LG電子提供
即將上市的LG SIGNATURE冰酒櫃，於LG台中服務中心暨智慧家庭聯網體驗館搶先亮相。記者黃筱晴／攝影
即將上市的LG SIGNATURE冰酒櫃，於LG台中服務中心暨智慧家庭聯網體驗館搶先亮相。記者黃筱晴／攝影
深受中台灣消費者喜愛、多功能且擁有時尚外觀的LG InstaView敲敲看門中門冰箱內建Wi-Fi連網技術，可透過LG ThinQ App操控。圖／台灣LG電子提供
深受中台灣消費者喜愛、多功能且擁有時尚外觀的LG InstaView敲敲看門中門冰箱內建Wi-Fi連網技術，可透過LG ThinQ App操控。圖／台灣LG電子提供
台灣LG電子宣布全台最大LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館於台中盛大開幕。（左起：台灣LG電子服務部李永裕協理、台灣LG電子家電營銷部羅時景資深副總經理、台灣LG電子宋益煥董事長、經銷通路代表米米實業有限公司蔡在隆老闆、台灣LG電子首席財務長李相葉、台灣LG電子台中營銷處翁旭慧處長）圖／台灣LG電子提供
台灣LG電子宣布全台最大LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館於台中盛大開幕。（左起：台灣LG電子服務部李永裕協理、台灣LG電子家電營銷部羅時景資深副總經理、台灣LG電子宋益煥董事長、經銷通路代表米米實業有限公司蔡在隆老闆、台灣LG電子首席財務長李相葉、台灣LG電子台中營銷處翁旭慧處長）圖／台灣LG電子提供

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