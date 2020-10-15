全台最大！LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館台中館開幕

台灣LG電子為了提供各地消費者最完整的消費體驗，繼台北、高雄之後，15日宣布全台最大的「LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」正式於台中市南屯區盛大開幕。在挑高7米、共約300坪的寬敞空間中，除了提供專業維修服務，更結合完整的智慧居家情境體驗，期望帶給中台灣消費者尊榮極致的服務享受。

LG全系列產品皆具備Wi-Fi智慧功能，服務中心空間規劃共包含服務諮詢區、IoT體驗區、全方位衣物護理區、空氣對策解決專家、書房區、過敏原剋星居家清潔區、廚房區等多種產品情境體驗區域，透過貼近實際的居家情境，消費者可現場體驗使用全新改版為圖像式介面更直覺好操作的ThinQ App、AI語音滑鼠遙控器，或是透過台語也能通的智慧音箱，輕鬆實現遠端控制各式智慧家電的新奇體驗，打造「先體驗，再購買」的安心感受。