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魚乾X聖結石！「聖粉」放進魚乾 要多辣有多辣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「魚乾的魚乾」品牌具代表性的「花生小魚乾」系列。圖／魚乾的魚乾提供
「魚乾的魚乾」品牌具代表性的「花生小魚乾」系列。圖／魚乾的魚乾提供

知名百萬Youtuber魚乾推出的涮嘴零食品牌「魚乾的魚乾」，再推新品「激辣椒麻花生小魚乾」，挑戰吃貨們的味蕾，此次邀請廣受年輕族群喜愛的百萬Youtuebr聖結石攜手推出的聯名款，將聖結石辣香的調味香料「聖粉─麻辣鍵盤俠口味」，放進鮮甜的小魚乾裡，迸出嗆辣新滋味。

在內容創作領域耕耘多年的Youtuber魚乾和聖結石，不斷的在不同領域尋找新的挑戰與突破。近年，友好的兩人不約而同的投入食品領域，將自己在內容創作上的創意，延伸在食品設計中。分別推出的零食與調味粉，恰能相互結合出新口味。

「魚乾的魚乾」品牌具代表性的「花生小魚乾」系列，選用澎湖直送的丁香魚小魚乾，現撈的丁香魚上岸後馬上烹煮，再於太陽下曝曬4~6小時，最後送進烤箱低溫烘焙；搭配的椒麻花生則採用獨門的特製辣椒油配方，與鬼椒、秦椒、匈牙利紅椒粉等香料調製的聖粉，攪和出多層次的新口感。

新推的「激辣椒麻花生小魚乾」聯名款，內附5小包聖粉，4個辣到爽的不同程度，想吃多辣，就有多辣！新品上市首波預購活動，即日起至10月20日購買「激辣椒麻花生小魚乾─四盒優惠組」，即可享有品牌神秘小禮，限量500份。活動網頁：https://saintfan.yuganyugan.com

丁香魚、椒麻花生與聖粉，碰撞出辣爽的美妙滋味。圖／魚乾的魚乾提供
丁香魚、椒麻花生與聖粉，碰撞出辣爽的美妙滋味。圖／魚乾的魚乾提供

聖結石 品牌 零食

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