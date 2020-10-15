IKEA家具可以租了！全球首發租賃模式在台灣

IKEA的家具可以用租的了！全球第一座IKEA商業家具租賃空間座落於台北101，作為世界最高綠建築的台北101與IKEA攜手打造革命性的突破，打破現有銷售型態，針對台北101大樓35的休憩空間，推出循環經濟「家具租賃」服務，台北101支付租金，即可使用IKEA家具與家飾佈置，每季更新。

台北101向IKEA「以租代買」方式，在35樓SKY PARK公共休憩空間，除了既有的硬體設備，家具與家飾都是從IKEA租來的，每一季IKEA還會更換空間裝飾、佈置，讓空間有新意。透過租賃模式，可以減少家具回收、報廢成本，而耗損的家具IKEA可負責修繕和維修或者回收利，延長家具壽命，減少原物料消耗，雙方透過行動關注地球永續發展。

此外，IKEA在產品原料選用上，也逐步轉用可再生塑膠，對於木材、棉花來源堅持選用永續來原物料，也更重視商品的多樣化用途、重複使用與回收。IKEA在2018年共賣出3億顆鹼性電池，如果將這些電池全部換上充電電池，預計將減少5千公噸垃圾。2021年10月開始，IKEA門市將全面停售非充電式鹼性電池，幫助地球減少溫室效應氣體排放。

IKEA的永續生活方案，也落實在飲食上。今年10月正式推出使用植物素肉丸，植物素肉丸產生的氣候足跡僅有瑞典肉丸的4%，另外，也推出包括蔬菜丸、素食熱狗、與燕麥飲品等，透過飲食友善環境。