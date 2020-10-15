面對艱辛也能知足面對！皇家哥本哈根2021年度盤有洋蔥

2020年，全球度過了艱困且不平靜的一年，終於要迎向2021年，更該用正向的心情來面對，丹麥瓷器皇家哥本哈根揭曉2021年度紀念盤，以代表著知足與吉祥的鳥類「鷦鷯」為主題，象徵在2021年，雨過天晴，即將充滿希望與喜樂。

曾被澳洲人評選為最喜愛鳥類的鷦鷯，歌聲嘹亮，且以昆蟲、蜘蛛為食，而「鷦鷯心」被形容為欲望不高，容易知足的心願，如果夢到鷦鷯，代表有人接濟，可以安心生活，如果正逢困難時，夢到鷦鷯，代表會有貴人相助。

在皇家哥本哈根2021年度紀念盤上的鷦鷯，準備在花園內覓食，卻發現在高台上的鳥桌有美食，但鷦鷯不獨享，反而邀來其他鳥類朋友一起分享，度過寒冷冬天。