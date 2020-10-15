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六福線上旅展2.1折起！2元住六福萬怡 530元享Buffet

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「台北六福萬怡酒店敘日平日下午茶單人券套組(10張套) 5,300元」，平均每人只要530元，就享原價759元的五星Buffet下午茶。圖／六福旅遊集團提供
「台北六福萬怡酒店敘日平日下午茶單人券套組(10張套) 5,300元」，平均每人只要530元，就享原價759元的五星Buffet下午茶。圖／六福旅遊集團提供

2020 ITF台北國際旅展將於10/30~11/2開展，各飯店線上旅展早已分頭開跑，六福旅遊集團線上旅展於今(10/15)日啟動，今年首度推出「六福旅遊集團聯合住宿券2,000元」，祭出參展以來最低21折起的超強優惠。

其中最超值玩法，就是使用2張住宿券入住價值1.5萬元的六福萬怡卓越客房1晚及早餐2客，再加碼贈2張六福村門票、1張關西六福莊2,000元平日住宿折抵券，贈品總價值達3,998元，等同入住五星級飯店再暢玩六福村只要2元；使用4張則可享關西六福莊肯亞藍天客房3人住宿1晚外，再送早餐3客、超值優惠三選一(晚餐/草原歷險/狐獴觀察體驗)，再加碼第4~6人免費入住(不含專案內容)，若於年底前平日入住，還能再免費升等肯亞綠地房，每日數量有限。

此外，每年旅展搶破頭的餐券，今年主打「台北六福萬怡酒店敘日平日下午茶單人券套組(10張/套) 5,300元」，平均每人530元，即可享原價759元的五星Buffet下午茶。另有不分平假日都適用的「六福村四人套票1,999元」，原價將近4,000元，線上旅展直接下探5折優惠，平均每人不到500元。此外，推薦優惠還有可跟動物直接互動的「六福村環尾狐猴體驗單人套票799元」。

跨年房」也在旅展開賣，台北六福萬怡酒店「2021跨年派對住房專案15,000元」，優惠3.9折，可於2020年12月31日雙人入住精緻套房，含翌日早餐2客、享行政貴賓廳禮遇等，還有敘日全日餐廳舉辦的跨年主題派對2人(每位價值1,580元+10%)。相關資訊可至六福旅遊集團2020年ITF線上旅展查詢。

不分平假日都適用的「六福村四人套票1,999元」，直接下探5折優惠，平均每人不到500元。圖／六福旅遊集團提供
不分平假日都適用的「六福村四人套票1,999元」，直接下探5折優惠，平均每人不到500元。圖／六福旅遊集團提供
六福旅遊集團推出聯合住宿券。圖／六福旅遊集團提供
六福旅遊集團推出聯合住宿券。圖／六福旅遊集團提供
粵亮廣式料理首度推出粵亮平日點心券(6品) 899元，每張可兌換港式點心6品。圖／六福旅遊集團提供
粵亮廣式料理首度推出粵亮平日點心券(6品) 899元，每張可兌換港式點心6品。圖／六福旅遊集團提供

旅展 跨年 住宿券

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