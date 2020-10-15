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露鎖骨、美腿 陳庭妮只穿了一件性感奢華的COACH大衣
COACH日前發表與品牌代言人珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）聯名Hutton手袋，旋即曝光陳庭妮詮釋的形象系列，也同步秀出秋冬季的注目造型、配件，展現奢華性感、都會優雅及個性摩登的三種不同風格。
陳庭妮裸單肩，以性感鎖骨、修長美腿詮釋COACH經典的翻皮羊毛（Shearling）大衣，展現奢華性感的風格。在本季的翻皮羊毛大衣以豐盈蓬鬆的高領設計，風格搶眼、觸感柔軟，重點細節是運用了5種不同的翻皮羊毛拼接、鞣製而成，視覺上更顯奢華、活潑；陳庭妮配搭Brielle短靴和COACH x Jennifer Lopez聯名Hutton手袋，撞色皮革、拋光金屬配件展現俐落態度，表現浪漫女人味。
另一款都會優雅風，陳庭妮選穿幾何印花洋裝，它代表了設計師以紐約藝術家為靈感的創作，以抓褶、側邊搭扣可隨意調整開叉高度的細節設計，強調女性曲線，搭襯修身剪裁的經典風衣則實穿帥氣，秋季新推出的復古Alie手袋成為亮點，以Signature印花、方型復古黃銅金屬及Horse and Carriage馬車浮雕圖案裝飾，帶來品牌辨識設計；另外，陳庭妮以立裁Napa皮革風衣、色彩豐富的條紋針織衫及高腰燈心絨長褲，表現個性穿搭，配襯大型COACH x Jean Michel Basquiat Rogue托特手袋，顯現修長身型比例。
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