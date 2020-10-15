露鎖骨、美腿 陳庭妮只穿了一件性感奢華的COACH大衣

COACH日前發表與品牌代言人珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）聯名Hutton手袋，旋即曝光陳庭妮詮釋的形象系列，也同步秀出秋冬季的注目造型、配件，展現奢華性感、都會優雅及個性摩登的三種不同風格。

陳庭妮裸單肩，以性感鎖骨、修長美腿詮釋COACH經典的翻皮羊毛（Shearling）大衣，展現奢華性感的風格。在本季的翻皮羊毛大衣以豐盈蓬鬆的高領設計，風格搶眼、觸感柔軟，重點細節是運用了5種不同的翻皮羊毛拼接、鞣製而成，視覺上更顯奢華、活潑；陳庭妮配搭Brielle短靴和COACH x Jennifer Lopez聯名Hutton手袋，撞色皮革、拋光金屬配件展現俐落態度，表現浪漫女人味。