熱量只有3分之1、低GI！達美樂推出4款「花椰餅皮披薩」

為推動健康食尚概念，連鎖披薩「達美樂」自即日起以「花椰菜米」推出4款「花椰餅皮披薩」，號稱餅皮僅有一般餅皮的1/3，而且擁有低卡、低碳、低GI等優點。配合新品上市，訂餐還有好禮4選1的滿額活動。參與留言活動，還有機會獲得免費披薩券。

在養生風氣盛行的情況下，具有低卡優點的花椰菜米乃是近年的熱門食材。達美樂耗時一年所推出的「花椰餅皮披薩」，選用具礦物質、膳食纖維、維生素等營養成分的白花椰菜米製作餅皮，標榜具備低卡、低碳、低GI，以及0糖、0澱粉、0麩質的特性，每份餅皮的熱量約97卡，為一般餅皮的1/3，吃起來也具有鬆軟清爽的口感。復熱方式也可比照一般披薩。

此次的達美樂針對花椰餅皮的特性，共推出4款花椰餅皮披薩。「美國人」舖有美國臘腸片、義式香腸丁。「就是嗆辣」則有火腿、義式香腸丁、墨西哥辣椒。「奶油玉米」選用金黃玉米與奶油白醬搭配，另外還有「雞豬雙享」口味可供選擇。每款口味均為12吋479元，另外還有搭配副食與濃湯的套餐組合，每套659元。