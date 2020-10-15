LEVI'S聯手巴西品牌Farm Rio 演繹亞馬遜熱情叢林風

丹寧領導品牌LEVI'S首度與巴西時尚品牌FARM Rio合作，推出一系列充滿中南美洲熱情風格的服飾與褲款，同時還具有永續環保精神。日系牛仔褲品牌BRAPPERS則是呈現秋冬新品「新美腳系列」褲款，透過專利剪裁技術，為女性打造修長S曲線和緊實翹臀。

成立23年的巴西時尚品牌FARM Rio以熱帶叢林印花見長，大量使用大嘴鳥、美洲豹、樹蛙和鸚鵡等代表中南美洲印象的設計於作品中，讓每一款服飾都顯得特別。與LEVI'S的首次合作，則延續了同樣的風格，並汲取巴西人的生活型態特色，創造出6款女性單品，包括拼接牛仔夾克、Ribcage極高腰牛仔褲、印花上衣、細肩帶洋裝及牛仔短褲。聯名系列具備了熱帶元素、繽紛色彩、無限歡樂同時活力十足，同時LEVI'S與FARM Rio也參與植樹計畫，與非營利組織合作種植14,000棵原生樹木，幫助保護和恢復兩座生機盎然且至關重要的巴西森林。

BRAPPERS秋冬系列主打全新進化的「新美腳系列」褲設計。圖／BRAPPERS提供

而自2003年就推出可視覺拉長4公分新美腳剪裁的BRAPPERS，秋冬系列主打全新進化的設計，採用來自日本進口高彈力丹寧布料，藉由前窄後寬的剪裁，讓腿部線條更顯細緻修長。同時加入品牌創新打版技術，創造緊實的臀部線條。共推出Skinny、直筒、喇叭3種褲型，色系則是除了經典不敗丹寧藍，同步推出2款特殊色的黑灰、象牙白，並維持BRAPPERS牛仔褲的3大訴求「修飾美腳、集中美臀、彈性舒適」，滿足消費者的高度期待。

LEVI'S與FARM Rio聯名系列褲款，連後腰上的皮標，也帶有叢林風。圖／LEVI'S提供

巴西品牌FARM Rio以熱帶叢林印花見長，大量使用大嘴鳥、美洲豹、樹蛙和鸚鵡等代表中南美洲印象的設計於作品中。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與FARM Rio聯名系列印花牛仔短褲2,990元。

LEVI'S與FARM Rio聯名系列Ribcage極高腰牛仔褲4,390元。

LEVI'S與FARM Rio聯名系列牛仔夾克5,290元。

LEVI'S與FARM Rio聯名系列印花牛仔短裙2,990元。

LEVI'S與FARM Rio聯名系列熱帶印花T恤1,490元。