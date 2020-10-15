動態的時間藝術 Jaquet Droz自動偶 寶鴻堂鐘表開催中

能透過機關運作的「自動偶」，自古以來，征服了歐洲與東方的王室。透過巧奪天工的花卉、蝴蝶、錦鯉甚至人型，精巧的機關，是300年前僅供王室貴族賞玩的不傳之藝。瑞士頂級製表品牌雅克德羅（Jaquet Droz）近日攜手寶鴻堂鐘表展出兩只稀罕的自動腕表與2020年全新表款，將四季更迭與生靈萬物的曼妙，巧妙收納於手腕之際。

雅克德羅品牌經理蔡光明表示，自動偶的賞玩價值，正在於一次結合琺瑯、精雕、彩繪，以及自動偶，四重傳統表面工藝，加上稀罕產量，正是受到藏家喜愛的箇中關鍵。本次最大亮點首推首現台灣的「錦鯉幻蓮自動偶」。腕表以精雕結合琺瑯錦鯉，自動偶機制運作時，悠遊的錦鯉更隨意擺動尾端，活靈活現。每轉動一圈約30秒、滿鍊時可轉動約八圈，時間可長達4分鐘的動態曼妙。同時單表面中變包含99款精雕零件、並有61件為手工製造，表面中的蓮花並可轉動，更有一只蜻蜓造型的動力儲存裝置，透過庭園、鯉魚的轉動，暗喻四季流轉，富貴有餘（魚）。使用特殊紅色「石化木」的愛之蝴蝶自動偶，蝴蝶的翩翩展翅，擬現大自然的生機盎然，同時石化木的顏色生動迷人，展現時光的深邃積累。

而另一隱藏版亮點則為一款「透明琺瑯」白金腕表。此種技法自1,500年前拜占庭時期的琺瑯工藝，有別於傳統琺瑯在金屬底板上燒置，透明琺瑯則是先雕刻出金線框架，並燒製適合形狀、成色的琺瑯薄片，最後鑲嵌在框架之中，因而可從正反面欣賞琺瑯的色調組合與通透，透

明的美感、令人心醉。

此外雅克德羅2020年新款腕表也能在本次表款中完整欣賞：例如Grande Second精鋼腕表，由43毫米調整為41毫米，尺寸配戴更為中性，同時表面的層次也更為精緻、立體且摩登，並另備有玫瑰K金款。表展已從10月16日開始，於寶鴻堂鐘表台北旗艦店展出，展期則為期十日，直至10月26日為止。

想知道更多？請聯繫【寶鴻堂鐘表台北旗艦店】

台北市松山區民生東路五段119號

時間：11 : 00 am - 9 : 30 pm