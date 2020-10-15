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帛琉可望旅遊解封 業者推薦好玩景點

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

帛琉將成為台灣第一個旅遊解封的國家！指揮中心擬16日上午討論帛琉旅遊泡泡，未來旅行團有機會前往帛琉旅遊，旅遊業者推薦水母湖、大斷層、牛奶湖、洛克群島等地點，也可以體驗當地特色料理蝙蝠湯。依行程安排，每人價格約2萬5000元至5萬元不等。

好玩景點推薦

旅遊業者表示，當地有名的景點包括水母湖、牛奶湖、干貝城、洛克群島等，其中水母湖聚集成千上萬隻透明水母，遊客可以跟水母共游，這裡也是全世界唯一可以浮潛看水母的景點；干貝城的浮潛區能看到長達1公尺的巨型干貝；洛克群島是最受觀光客青睞的景點之一，不只適合浮淺，也可以體驗水上摩托車、香蕉船等水上活動。

另外，到帛琉絕不能錯過的景點之一就是牛奶湖，由於牛奶湖是洛克群島中的一個山中湖，湖底沉澱大量火山泥，因此湖水呈乳白色猶如牛奶，故稱「牛奶湖」，湖底撈上的火山泥可以塗抹在身上，據傳有美白的功效，塗抹後膚質能變得更細緻；鯊魚共游也是一個很受歡迎的行程，導遊會讓遊客抓著浮板，再用食物將鯊魚引來，讓遊客可以在近距離觀賞鯊魚。

美食、伴手禮

飲食方面，蝙蝠湯是當地的特色料理，一般行程則是開船到島上，現烤海鮮、烤肉；L’Amarena Gelato Shop是當地有名的純手工義式冰淇淋店，店內每天提供20到30種口味的現做冰淇淋，不論是清爽的水果口味、濃郁的巧克力系列或是香醇的奶類都有，還可以選擇要餅乾裝還是盒裝。

伴手禮方面，旅遊業者表示，如果想買一些屬於當地特色的伴手禮，可以選擇牛奶湖香皂，在帛琉大飯店裡的免稅店有販售不同味道的牛奶湖香皂，而機場的則是沒有多加香味的牛奶湖香皂，可以依喜好選擇；GODIVA巧克力在帛琉也是遊客必買的伴手禮，比國內便宜許多，適合多買一些分享給親朋好友。

目前雄獅旅遊開出一系列帛琉旅遊團體方案，行程分成4天和5天，依照旅遊行程安排，每人價格約2萬5000元至5萬元不等。

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帛琉 伴手禮 鯊魚

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