一風堂「雙口味拉麵禮盒」開賣！加贈8折券、750抵用券

為慶祝創業35週年，拉麵連鎖店「一風堂」將於10月16日推出日本直送的豚骨拉麵禮盒，一次就能品嚐到經典的白丸元味、赤丸新味等口味，讓民眾在家也能輕鬆吃拉麵，而且在7-ELEVEN也買得到，還可獲得8折券或價值750元的商品抵用券等不同限時加碼禮。

一風堂於1985年創立自九州博多，主打獨特的豚骨湯頭，也曾連續三次獲得電視冠軍拉麵王殊榮，乃是日本極具代表性的拉麵品牌之一，至今已有35年歷史。目前一風堂在日本有超過百間分店，紐約、倫敦等地也有海外分店。過去一風堂曾在台灣掀起排隊風潮，後經經營轉移，在2018年重新回歸直營，目前在台北、桃園、台中、台南、高雄等地均有門市，並且針對商圈特質，還有強調快速用餐的「一風堂EXPRESS」

此次一風堂推出的豚骨拉麵禮盒組，內含2份白丸元味、2份赤丸新味，每盒750元，自10月16日起於全台14間分店販售，10月底前，並加贈獨家8折優惠券。另外自10月19日起，也將於7-ELEVEN開放預購，加贈價值750元的商品優惠券。