New Balance秀英倫手工製鞋魅力、PUMA潮鞋玩復古撞色拼接

秋季運動品牌新潮鞋也紛紛報到，讓消費者換季穿搭時也有更多的選擇。New Balance就引進英國西北部廠房的920系列跑鞋，主打手工製鞋技藝。PUMA則上市Future Rider鞋，除了換上新配色之外，還提升了避震防護。

New Balance的Flimby, Cumbria廠房，自1982年開始啟用，迄今有38年的歷史，廠內都是以手工製鞋為主，因此是許多品牌粉絲心中的夢幻逸品。而這一季，New Balance也正式引進由該廠製作的920系列跑鞋，這是結合了900與1000系列的優點而成的設計，鞋面採用改良透氣輕量網布，並多層次拼接麂皮，搭載與緩震ENCAP中底。一共推出兩款配色，包括黑、灰的低調外觀，或是混搭藍、棕和黑、白色彩的款式，由於是手工製鞋，因此價格也比一般的款式略高約3,000元，屬於值得收藏的系列。

在80年代紅極一時的Rider鞋，也在秋冬時大變身，PUMA拼接繽紛色塊大膽翻玩，推出Future Rider復古鞋款。並配合季節更迭使用了玫粉紅、秋楓橘及漾芥黃三款新配色，打造搶眼外型。同時鞋面混合尼龍、麂皮、與皮革異材質拼接，還採用輕量耐磨的外底材質搭配舒適Rider Foam中底，鞋底招牌顆粒大底宛如彈簧柱般能有效吸收地面反饋，避震防護更全面升級。

PUMA Future Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

New Balance MADE in UK 920系列跑鞋7,680元。圖／New Balance提供