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New Balance秀英倫手工製鞋魅力、PUMA潮鞋玩復古撞色拼接

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
新潮鞋報到！New Balance就引進英國西北部廠房的920系列跑鞋，主打手工製鞋技藝。圖／New Balance提供
新潮鞋報到！New Balance就引進英國西北部廠房的920系列跑鞋，主打手工製鞋技藝。圖／New Balance提供

秋季運動品牌新潮鞋也紛紛報到，讓消費者換季穿搭時也有更多的選擇。New Balance就引進英國西北部廠房的920系列跑鞋，主打手工製鞋技藝。PUMA則上市Future Rider鞋，除了換上新配色之外，還提升了避震防護。

New Balance的Flimby, Cumbria廠房，自1982年開始啟用，迄今有38年的歷史，廠內都是以手工製鞋為主，因此是許多品牌粉絲心中的夢幻逸品。而這一季，New Balance也正式引進由該廠製作的920系列跑鞋，這是結合了900與1000系列的優點而成的設計，鞋面採用改良透氣輕量網布，並多層次拼接麂皮，搭載與緩震ENCAP中底。一共推出兩款配色，包括黑、灰的低調外觀，或是混搭藍、棕和黑、白色彩的款式，由於是手工製鞋，因此價格也比一般的款式略高約3,000元，屬於值得收藏的系列。

在80年代紅極一時的Rider鞋，也在秋冬時大變身，PUMA拼接繽紛色塊大膽翻玩，推出Future Rider復古鞋款。並配合季節更迭使用了玫粉紅、秋楓橘及漾芥黃三款新配色，打造搶眼外型。同時鞋面混合尼龍、麂皮、與皮革異材質拼接，還採用輕量耐磨的外底材質搭配舒適Rider Foam中底，鞋底招牌顆粒大底宛如彈簧柱般能有效吸收地面反饋，避震防護更全面升級。

PUMA Future Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供
PUMA Future Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

New Balance MADE in UK 920系列跑鞋7,680元。圖／New Balance提供
New Balance MADE in UK 920系列跑鞋7,680元。圖／New Balance提供

New Balance MADE in UK 920系列跑鞋7,680元。圖／New Balance提供
New Balance MADE in UK 920系列跑鞋7,680元。圖／New Balance提供

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