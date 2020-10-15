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萌暈了！7-ELEVEN「角落小夥伴」主題店塔城門市登場

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
角落小夥伴獨有的主題限定商品，即日起至11月7日，享有任2件9.5折優惠。圖／7-ELEVEN提供
角落小夥伴獨有的主題限定商品，即日起至11月7日，享有任2件9.5折優惠。圖／7-ELEVEN提供

超商聯名店再一發！7-ELEVEN攜手萌翻大人小孩的療癒系肖像「Sumikkogurashi角落小夥伴」打造「7-ELEVEN -角落小夥伴主題店」，將在10月16日於台北塔城門市暖萌開幕。店鋪主題設計由日本San-X特別繪製，專屬於7-ELEVEN獨家使用的烘焙主題廚師造型圖，並大量使用角落小夥伴的粉嫩色系，門口還有5隻可愛萌趣的角落小夥伴堆疊出高達170公分造型立體公仔，加上豐富的周邊商品及角落小夥伴主題店限定專屬CITY系列飲料杯、關東煮碗等，讓人走進店內不拍半小時停不了！

7-ELEVEN塔城門市位在西門商圈與古色古香的大稻埕、迪化街商圈置中點，為了讓粉絲從店外就能感受到角落小夥伴的萌趣，店外玻璃窗貼角落小夥伴超大型輸出設計，門口還掛上「角落小夥伴專屬的烘焙教室主題店招」，騎樓天花板更以經典角色白熊、貓、企鵝?、蜥蜴、炸豬排、麵包店長以及炸蝦尾化身為烘焙廚師的造型燈箱，底色使用帶有粉嫩感的橘色暖色調，打造溫暖烘焙教室療癒風格。

門市內提供23個座位，超過40坪的休憩與打卡體驗空間，休憩用餐區特別訂製麵包造型展示桌，桌子內更展示日本授權的各項烘焙主題的經典珍藏品；並搭配多款角落小夥伴立體造型椅，椅背設計為角落小夥伴各經典角色抱著小麵包。店內天花板設計則使用「角落小夥伴-烘培教室主題」之經典角色跟麵包的造型燈片，整家店從內到外甚至連ATM提款機都大量使用角落小夥伴的主題圖素。

為了方便粉絲挑選週邊商品，商品展示區更分別以烘焙屋及超大吐司造型作為2大陳列櫃，陳列櫃的前後設計更有豐富的角落小夥伴經典角色造型設計，其中烘焙屋更特別的在落地牆面上設計有角落小夥伴們的立體造型板。而陳列櫃上也放滿角落小夥伴獨有的主題限定商品，即日起至11月7日，享有任2件9.5折優惠。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN-角落小夥伴主題店提供23個座位，超過40坪的休憩與打卡體驗空間，讓超商座位不僅是歇腳處、更是全新體驗場景。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN-角落小夥伴主題店提供23個座位，超過40坪的休憩與打卡體驗空間，讓超商座位不僅是歇腳處、更是全新體驗場景。圖／7-ELEVEN提供
角落小夥伴獨有的主題限定商品，即日起至11月7日，享有任2件9.5折優惠。圖／7-ELEVEN提供
角落小夥伴獨有的主題限定商品，即日起至11月7日，享有任2件9.5折優惠。圖／7-ELEVEN提供
角落小夥伴主題店限定專屬CITY系列飲料杯，鐵粉們一定要整套蒐集。圖／7-ELEVEN提供
角落小夥伴主題店限定專屬CITY系列飲料杯，鐵粉們一定要整套蒐集。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN-角落小夥伴主題店，休憩用餐區使用多款角落小夥伴立體造型椅，椅背設計為角落小夥伴各經典角色抱著小麵包。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN-角落小夥伴主題店，休憩用餐區使用多款角落小夥伴立體造型椅，椅背設計為角落小夥伴各經典角色抱著小麵包。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN-角落小夥伴主題店大量使用角落小夥伴的粉嫩色系，讓角落迷們彷彿來到專屬主題園區。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN-角落小夥伴主題店大量使用角落小夥伴的粉嫩色系，讓角落迷們彷彿來到專屬主題園區。圖／7-ELEVEN提供
角落小夥伴主題店限定專屬關東煮碗，暖萌粉絲的心。圖／7-ELEVEN提供
角落小夥伴主題店限定專屬關東煮碗，暖萌粉絲的心。圖／7-ELEVEN提供

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