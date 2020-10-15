萌暈了！7-ELEVEN「角落小夥伴」主題店塔城門市登場

超商聯名店再一發！7-ELEVEN攜手萌翻大人小孩的療癒系肖像「Sumikkogurashi角落小夥伴」打造「7-ELEVEN -角落小夥伴主題店」，將在10月16日於台北塔城門市暖萌開幕。店鋪主題設計由日本San-X特別繪製，專屬於7-ELEVEN獨家使用的烘焙主題廚師造型圖，並大量使用角落小夥伴的粉嫩色系，門口還有5隻可愛萌趣的角落小夥伴堆疊出高達170公分造型立體公仔，加上豐富的周邊商品及角落小夥伴主題店限定專屬CITY系列飲料杯、關東煮碗等，讓人走進店內不拍半小時停不了！

7-ELEVEN塔城門市位在西門商圈與古色古香的大稻埕、迪化街商圈置中點，為了讓粉絲從店外就能感受到角落小夥伴的萌趣，店外玻璃窗貼角落小夥伴超大型輸出設計，門口還掛上「角落小夥伴專屬的烘焙教室主題店招」，騎樓天花板更以經典角色白熊、貓、企鵝?、蜥蜴、炸豬排、麵包店長以及炸蝦尾化身為烘焙廚師的造型燈箱，底色使用帶有粉嫩感的橘色暖色調，打造溫暖烘焙教室療癒風格。

門市內提供23個座位，超過40坪的休憩與打卡體驗空間，休憩用餐區特別訂製麵包造型展示桌，桌子內更展示日本授權的各項烘焙主題的經典珍藏品；並搭配多款角落小夥伴立體造型椅，椅背設計為角落小夥伴各經典角色抱著小麵包。店內天花板設計則使用「角落小夥伴-烘培教室主題」之經典角色跟麵包的造型燈片，整家店從內到外甚至連ATM提款機都大量使用角落小夥伴的主題圖素。