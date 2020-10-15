肯亞計畫10歲生日 Vivienne Westwood推超限量商品
向來注重環保人道議題的Vivienne Westwood，旗下Made in Kenya系列最近推出了全新商品，包含限定托特包和限定漁夫帽，也用熱情的橙紅色慶祝Made in Kenya計劃10歲生日。
過去10年，Vivienne Westwood與道德時尚協議組織 (EFI)與肯亞當地企業Artisan Fashion推出Made in Kenya計畫，攜手28個工匠團體合作，培養了2600工匠並協助他們進入時尚產業鏈，同時也提供資金援助生活，Vivienne Westwood的Made in Kenya系列也因此而產生，打造出各種配件、飾品，造型都非常搶眼。
今年迎接10年里程碑，Vivienne Westwood Made in Kenya系列特別推出限量版托特包和漁夫帽，每件單品都是用100％東非純棉帆布製成，選擇以橙紅色呈現，並使用網版印刷手工印上象徵Mirror the World的鴿子、愛心圖樣及10周年的郵票標誌，強調環保及人道精神。
Vivienne Westwood Made in Kenya系列限量商品在全球9個區域和官網販售，台灣的托特包和漁夫帽數量各只有8和6個，消費者可以在Vivienne Westwood台北旗艦店和台中勤美誠品1樓店上購買。
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