肯亞計畫10歲生日 Vivienne Westwood推超限量商品

向來注重環保人道議題的Vivienne Westwood，旗下Made in Kenya系列最近推出了全新商品，包含限定托特包和限定漁夫帽，也用熱情的橙紅色慶祝Made in Kenya計劃10歲生日。

過去10年，Vivienne Westwood與道德時尚協議組織 (EFI)與肯亞當地企業Artisan Fashion推出Made in Kenya計畫，攜手28個工匠團體合作，培養了2600工匠並協助他們進入時尚產業鏈，同時也提供資金援助生活，Vivienne Westwood的Made in Kenya系列也因此而產生，打造出各種配件、飾品，造型都非常搶眼。

今年迎接10年里程碑，Vivienne Westwood Made in Kenya系列特別推出限量版托特包和漁夫帽，每件單品都是用100％東非純棉帆布製成，選擇以橙紅色呈現，並使用網版印刷手工印上象徵Mirror the World的鴿子、愛心圖樣及10周年的郵票標誌，強調環保及人道精神。