快訊

鎮壓的最後邊緣！泰國強令「曼谷緊急狀態」 學運領袖大抓捕

肯亞計畫10歲生日 Vivienne Westwood推超限量商品

聯合報 / 記者吳曉涵／專訪
過去10年，Made in Kenya計畫攜手28個工匠團體合作，培養了2600工匠並協助他們進入時尚產業鏈，同時也提供資金援助生活。圖／Vivienne Westwood提供
過去10年，Made in Kenya計畫攜手28個工匠團體合作，培養了2600工匠並協助他們進入時尚產業鏈，同時也提供資金援助生活。圖／Vivienne Westwood提供

向來注重環保人道議題的Vivienne Westwood，旗下Made in Kenya系列最近推出了全新商品，包含限定托特包和限定漁夫帽，也用熱情的橙紅色慶祝Made in Kenya計劃10歲生日。

過去10年，Vivienne Westwood與道德時尚協議組織 (EFI)與肯亞當地企業Artisan Fashion推出Made in Kenya計畫，攜手28個工匠團體合作，培養了2600工匠並協助他們進入時尚產業鏈，同時也提供資金援助生活，Vivienne Westwood的Made in Kenya系列也因此而產生，打造出各種配件、飾品，造型都非常搶眼。

今年迎接10年里程碑，Vivienne Westwood Made in Kenya系列特別推出限量版托特包和漁夫帽，每件單品都是用100％東非純棉帆布製成，選擇以橙紅色呈現，並使用網版印刷手工印上象徵Mirror the World的鴿子、愛心圖樣及10周年的郵票標誌，強調環保及人道精神。

Vivienne Westwood Made in Kenya系列限量商品在全球9個區域和官網販售，台灣的托特包和漁夫帽數量各只有8和6個，消費者可以在Vivienne Westwood台北旗艦店和台中勤美誠品1樓店上購買。

過去10年，Made in Kenya計畫攜手28個工匠團體合作，培養了2600工匠並協助他們進入時尚產業鏈，同時也提供資金援助生活。圖／Vivienne Westwood提供
過去10年，Made in Kenya計畫攜手28個工匠團體合作，培養了2600工匠並協助他們進入時尚產業鏈，同時也提供資金援助生活。圖／Vivienne Westwood提供
過去10年，Made in Kenya計畫攜手28個工匠團體合作，培養了2600工匠並協助他們進入時尚產業鏈，同時也提供資金援助生活。圖／Vivienne Westwood提供
過去10年，Made in Kenya計畫攜手28個工匠團體合作，培養了2600工匠並協助他們進入時尚產業鏈，同時也提供資金援助生活。圖／Vivienne Westwood提供
Made in Kenya 10周年限定非洲系列托特包，7,900元。圖／Vivienne Westwood提供
Made in Kenya 10周年限定非洲系列托特包，7,900元。圖／Vivienne Westwood提供
Made in Kenya 10周年限定非洲系列漁夫帽，8,600元。圖／Vivienne Westwood提供
Made in Kenya 10周年限定非洲系列漁夫帽，8,600元。圖／Vivienne Westwood提供
Made in Kenya 10周年限定非洲系列托特包，7,900元。圖／Vivienne Westwood提供
Made in Kenya 10周年限定非洲系列托特包，7,900元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood旗下Made in Kenya系列最近推出限定托特包和限定漁夫帽，用熱情的橙紅色慶祝Made in Kenya計劃10歲生日。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood旗下Made in Kenya系列最近推出限定托特包和限定漁夫帽，用熱情的橙紅色慶祝Made in Kenya計劃10歲生日。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood的Made in Kenya系列打造出各種配件、飾品，造型都非常搶眼。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood的Made in Kenya系列打造出各種配件、飾品，造型都非常搶眼。圖／Vivienne Westwood提供

愛心

延伸閱讀

老子不發威當我嚕嚕咪？ 河馬襲擊肯亞跑者

重複混搭 Vivienne Westwood的「真龐克」精神

慶台中水湳店開幕！9月23日愛買量販全台15店限量獨賣「青花瓷醫用口罩」

UNIQLO第二波鬼滅之刃聯名UT將上市 首推托特包、網購還加贈限量紙箱

相關新聞

萌暈了！7-ELEVEN「角落小夥伴」主題店塔城門市登場

超商聯名店再一發！7-ELEVEN攜手萌翻大人小孩的療癒系肖像「Sumikkogurashi角落小夥伴」打造「7-ELE...

肯亞計畫10歲生日 Vivienne Westwood推超限量商品

向來注重環保人道議題的Vivienne Westwood，旗下Made in Kenya系列最近推出了全新商品，包含限定...

Asahi X 週末炸雞俱樂部！大胃王城市巡迴募集中

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

U值媒／日劇新冠肺炎對策 宮藤官九郎的驚與喜

看著日本的武漢（新冠）肺炎確診數字居高不下，影視界就算再多台前幕後確診，也不會像四月那陣子全面停工，新模式拍攝勢在必行。NHK原本身先士卒，嘗試遙距模式拍攝實驗劇，卻效果欠佳，惹來「浪費公帑」的批評，不過卻沒有打沉NHK鑽研「新拍攝模式」的決心。

「百科全書」級葡萄酒鉅藏！邦瀚斯11月上拍

對頂級葡萄酒有所涉獵的人或許有聽過「A-1 Fine Wines」這家位在香港的葡萄酒專賣店。如今主人饒永鑫的「A-1 Fine Wines珍藏」將於11月21日於香港邦瀚斯（Bonhams）「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會上拍

一起抖動吧！「小突兔」餐廳進駐西門　還有萬聖主題餐

接連以快閃型態，推出初音未來、遊戲王主題餐廳的「FANFANS CAFÉ粉粉主題餐廳」，近期已經正式進駐誠品生活武昌館，...

阿嬤味道回來了！明星花露水3D悠遊卡 下周一限時預購

除了現在正進行悠遊付獨家預購的寶可夢3D造型悠遊卡外，悠遊卡公司又推出另一款懷舊造型悠遊卡「明星花露水3D造型悠遊卡」，...

不熟稅捐規定 子留學日本用信用卡代購害父親被罰百萬

因疫情影響，民眾出國購物不像以往方便，台中市一名在日本讀書的留學生即以父親的信用卡附卡兼職代購，想以此貼補生活費用，未料...

找回生活中的熱情 女人來場香氛小儀式吧！

每天忙碌的生活，總讓人喘不過氣來，許多女性更交錯在生活、工作、家庭間，該好好讓自己休息一下了。找個專屬自己的時間，放鬆一...

肉控必吃！台中一星「俺達の肉屋」新推12品主廚套餐

今年8月所公佈的「2020台北台中米其林指南」中，位於台中的「俺達の肉屋」（ORETACHINONIKUYA）日本和牛專...

比漾廣場周年慶服飾「2千送3百」 低門檻高回饋催出買氣

位於永和的比漾廣場周年慶於10月15日開跑，全館指定櫃與化妝品推出單櫃滿2千送2百，天氣逐漸轉涼，為了激出服飾買氣，首四...

Q版香奈兒女士吊墜可愛慘了！ 這款J12比上一代更厲害

還記得2017年所推出的MADEMOISELLE J12，表盤中央一個卡通版的香奈兒女士揮動雙手、指示時間？今年歡慶J1...

熱門新聞

今天起水星逆行！4星座工作上影響最大 金牛小心破財

獨／游出欄翻越舍邊 北市動物園母食蟻獸揹著寶寶逃跑了

獨／疫情衝擊！「首都大飯店」旗艦館11月1日停業

最後機會 10/16大樂透中秋加開最後一期23組100萬元

又有颱風將生成！彭啟明：有機會為台灣帶來水氣

誰是北市動物園逃脫冠軍？長鬃山羊外出一周就回來！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。