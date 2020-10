肯亞計畫10歲生日 Vivienne Westwood推超限量商品

向來注重環保人道議題的Vivienne Westwood,旗下Made in Kenya系列最近推出了全新商品,包含限定托特包和限定漁夫帽,也用熱情的橙紅色慶祝Made in Kenya計劃10歲生日。

過去10年,Vivienne Westwood與道德時尚協議組織 (EFI)與肯亞當地企業Artisan Fashion推出Made in Kenya計畫,攜手28個工匠團體合作,培養了2600工匠並協助他們進入時尚產業鏈,同時也提供資金援助生活,Vivienne Westwood的Made in Kenya系列也因此而產生,打造出各種配件、飾品,造型都非常搶眼。

今年迎接10年里程碑,Vivienne Westwood Made in Kenya系列特別推出限量版托特包和漁夫帽,每件單品都是用100%東非純棉帆布製成,選擇以橙紅色呈現,並使用網版印刷手工印上象徵Mirror the World的鴿子、愛心圖樣及10周年的郵票標誌,強調環保及人道精神。