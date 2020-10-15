Asahi X 週末炸雞俱樂部！大胃王城市巡迴募集中

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

朝日啤酒（ASAHI）又有新動作，與台北最潮炸雞塊閃店「週末炸雞俱樂部」合作，結合啤酒與炸雞、帶來快閃露營車，將在台北東區、西門與信義區巡迴快閃，並舉行第一屆「週末大胃王比賽」，活動將從即日起至明年一月跨年期間。

原本藏身於花店內的「週末炸雞俱樂部」，除了變身隱藏版炸雞餐廳，更陸續與全台多間酒吧進行快閃，成功炒熱一波氣氛。包含奶油雞胸、炸雞翅，以及以糖霜甜甜圈取代漢堡包的「甜甜圈炸雞漢堡」，都在社群軟體與品飲客間蔚為討論風潮。

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※飲酒過量，害人害己。

本次Asahi Super Dry與週末炸雞俱樂部的合作，則以Asahi SUPER DRY主打的「辛口 KARAKUCHI」啤酒為靈感，首波帶來甜口（週末炸雞甜甜圈）、辣口（性感炸雞甜甜圈）、甘口（照燒炸雞甜甜圈）、濃口（朝日啤酒炸雞）、爽口（松露雞肉玉米片）等多種風味餐點，均價為250元，現場並可搭配Asahi SUPER DRY的三種風味啤酒，爽快帶來味蕾享受。

活動已從10月12日開跑，首站SOGO忠孝店將在10月18日（日）與10月25日（日），分兩階段舉行大胃王比賽，比賽內容則以甘口照燒炸雞甜甜圈搭配Asahi SUPER DRY黃金生啤酒，優勝者則將獲得品牌聯名T恤、聯名餐卷2,000元與品牌紀念品；唯每場限定六位，需至週末炸雞粉絲團報名、報到時間為中午12點整，並於現場繳交報名費800元。西門站預計將於10月27日至11月30日，信義區活動則仍在規劃中。

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