超夯國片「可不可以」爆紅！圖文創作者集體告白求真愛

電影「可不可以，你也剛好喜歡我」上映至今好評不斷，暫居今年國片票房冠軍，更吸引多位知名圖文創作者，互相串聯告白求真愛，搭配超夯國片「可不可以，你也剛好喜歡我」話題梗，成為今年告白必勝金句，更引起原著作者肆一留言分享，大呼實在太可愛了！快來看看創作者們如果用「可不可以」梗來創意告白吧！

深受貓奴喜愛的圖文作家貓小姐Ms.Cat，貓化「可不可以，你也剛好喜歡我」電影海報，男女主角曹佑寧、陳妤、林映唯全變身成為，就連電影名稱也搞笑的被改為「可不可以，你也剛好想玩逗貓棒」，被粉絲笑說是「今年撩妹金句」，不過貓咪們應該最想問的是「可不可以，你也剛好想餵罐罐」。

圖／黃色書刊、聯合數位文創提供

網路知名漫畫家黃色書刊，連載漫畫勇者系列裡的經典角色，篡位搶當海報男女主角，重現原著漫畫人物微妙的感情世界，粉絲們紛紛搶著留言，魔王顏色正確啊！

圖／二搞創意無限公司、聯合數位文創提供

擅長描繪台灣復古意象的二搞創意無限公司，以水彩手繪有別於原海報的復古風味，男女主角穿著懷舊制服、來場古早味的告白，吸引原著作者肆一留言回覆「好美」。

圖／柴語錄、聯合數位文創提供

有時耍廢有時搞笑的柴語錄，聽到女友擔心變胖穿不下新衣，貼心的請店員拿來正確尺寸，只是…這樣直男式的貼心，女友不知會不會開心呢？

圖／裸裸的愛、聯合數位文創提供

擁有廣大粉絲的裸裸的愛，細膩描繪友達以上戀人未滿的小確幸，原來喜歡與喜歡之間，常常只是欠了一個「剛好」，告白都是在不經意時發生。

圖／狗狗刨沙區、聯合數位文創提供

以繪筆分享不同穿搭風格的狗狗刨沙區，受到許多少女們喜愛，這次則是繪出學渣男與學霸女的小小告白，可愛組合讓粉絲敲碗直呼喜歡，期待這未完待續的告白故事。

圖／在給我一個C、聯合數位文創提供

那些剛好的喜歡，在給我一個C的筆下，呈現了唯美的櫻花粉色，讓粉絲驚呼好喜歡這樣的短篇漫畫，不知這樣的粉紅戀情是否能延續下去呢？

圖／MooMoo姆姆、聯合數位文創提供

作品經常分享情侶日常的MooMoo姆姆，告白時也曾經心裡排演過各式小劇，但總是在說出口的那一刻喊停，不知大家是否也有過這樣的告白經驗呢？

圖／Driver潛水夫、聯合數位文創提供

經常在FB和IG分享電影海報繪製的Driver潛水夫，畫過許多經典電影的海報，第一次嘗試畫新電影海報，就獻給了「可不可以，你也剛好喜歡我」，巧合的是，男主角曹佑寧劇中背的包包就是由Driver潛水夫所設計。

圖／帽帽-夢想可不可以當飯吃？、聯合數位文創提供

帽帽-夢想可不可以當飯吃？偷偷分享國中暗戀鄰桌女生的故事，原來豔陽高照萬里無雲的晴天，聽到的打雷聲其實是自己的心動聲喔！