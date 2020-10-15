「百科全書」級葡萄酒鉅藏！邦瀚斯11月上拍

對頂級葡萄酒有所涉獵的人或許有聽過「A-1 Fine Wines」這家位在香港的葡萄酒專賣店。如今主人饒永鑫的「A-1 Fine Wines珍藏」將於11月21日於香港邦瀚斯（Bonhams）「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會上拍，當中尤以波爾多及勃艮第頂級陳年佳釀為精（包括傳奇釀酒師作品Henri Jayer Richebourg 1959），更有不少從未曝光、更未於市場可尋之陳年絕品（如J.L.Chave, Cuvee Cathelin 2010 Magnum及Egon Muller TBA Eiswein 1973等）。「A-1 Fine Wines珍藏」將整套上拍，逾500件拍品（逾2,000瓶）總估價超過2,000萬港元。

來自新加坡的饒永鑫，在1980年代一次歐遊時首次品嘗到經典的1982年木桐莊，為之傾倒，並從此踏上藏酒之路。饒先生親身走遍法國大小酒莊，把握每個認識、品鑑及搜羅當地葡萄名酒的機遇，累積了淵博過人的識見與經驗。1997年，他在香港開設「A-1 Fine Wines」門市，藉此分享其藏酒品味並早在1990年代勃艮第葡萄酒流行之先已着手推廣，一直是葡萄酒市場的品味指標。

1990年代起，饒先生更與傳奇釀酒師亨利賈伊（Henri Jayer）結下不解之緣。賈伊的出現，不僅加深了饒先生對葡萄酒研究的領悟，更為其引薦了連這位大師也視為典範、卻又鮮為人知的酒莊，如米歇爾格魯（Michel Gaunoux）、費利克斯克萊傑（Felix Clerget）、亨利古格斯（Henri Gouges）及塞納伯爵（Comte Senard）等。此次上拍亦有多件亨利賈伊酒莊陳年名釀，不容錯過。

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