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「百科全書」級葡萄酒鉅藏！邦瀚斯11月上拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Charles Noellat, Richebourg 1959, 12瓶組，估價15萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Charles Noellat, Richebourg 1959, 12瓶組，估價15萬港元起。圖／邦瀚斯提供

對頂級葡萄酒有所涉獵的人或許有聽過「A-1 Fine Wines」這家位在香港的葡萄酒專賣店。如今主人饒永鑫的「A-1 Fine Wines珍藏」將於11月21日於香港邦瀚斯（Bonhams）「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會上拍，當中尤以波爾多及勃艮第頂級陳年佳釀為精（包括傳奇釀酒師作品Henri Jayer Richebourg 1959），更有不少從未曝光、更未於市場可尋之陳年絕品（如J.L.Chave, Cuvee Cathelin 2010 Magnum及Egon Muller TBA Eiswein 1973等）。「A-1 Fine Wines珍藏」將整套上拍，逾500件拍品（逾2,000瓶）總估價超過2,000萬港元。

來自新加坡的饒永鑫，在1980年代一次歐遊時首次品嘗到經典的1982年木桐莊，為之傾倒，並從此踏上藏酒之路。饒先生親身走遍法國大小酒莊，把握每個認識、品鑑及搜羅當地葡萄名酒的機遇，累積了淵博過人的識見與經驗。1997年，他在香港開設「A-1 Fine Wines」門市，藉此分享其藏酒品味並早在1990年代勃艮第葡萄酒流行之先已着手推廣，一直是葡萄酒市場的品味指標。

1990年代起，饒先生更與傳奇釀酒師亨利賈伊（Henri Jayer）結下不解之緣。賈伊的出現，不僅加深了饒先生對葡萄酒研究的領悟，更為其引薦了連這位大師也視為典範、卻又鮮為人知的酒莊，如米歇爾格魯（Michel Gaunoux）、費利克斯克萊傑（Felix Clerget）、亨利古格斯（Henri Gouges）及塞納伯爵（Comte Senard）等。此次上拍亦有多件亨利賈伊酒莊陳年名釀，不容錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Jean Louis Chavex, Hermitage Cuvee Cathelin 2010 Magnum，估價12萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Jean Louis Chavex, Hermitage Cuvee Cathelin 2010 Magnum，估價12萬港元起。圖／邦瀚斯提供
La Pousse D'Or, Volnay 1er Cru, Les Caillerets, Clos des 60 ouverees 1969，12瓶組，估價6萬港元起。圖／邦瀚斯提供
La Pousse D'Or, Volnay 1er Cru, Les Caillerets, Clos des 60 ouverees 1969，12瓶組，估價6萬港元起。圖／邦瀚斯提供
亨利·賈伊（Henri Jayer）酒莊陳年名釀，包括Vosne Romanée產區Cros Parantoux，從1959年起至1999年。圖／邦瀚斯提供
亨利·賈伊（Henri Jayer）酒莊陳年名釀，包括Vosne Romanée產區Cros Parantoux，從1959年起至1999年。圖／邦瀚斯提供
J.F. CUCHE-DURY Corton Charlemagne 1990，2瓶，估價8萬港元起。圖／邦瀚斯提供
J.F. CUCHE-DURY Corton Charlemagne 1990，2瓶，估價8萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Bordeaux 1947 CHATEAU L'EGLISE CLINET，5瓶組，17萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Bordeaux 1947 CHATEAU L'EGLISE CLINET，5瓶組，17萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Liger Belair, La Romanée 2007, Jeroboam，估價15萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Liger Belair, La Romanée 2007, Jeroboam，估價15萬港元起。圖／邦瀚斯提供

葡萄酒 香港 酒駕

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