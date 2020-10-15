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一起抖動吧！「小突兔」餐廳進駐西門　還有萬聖主題餐

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
呼應萬聖節氣氛的限定主題杯子蛋糕。圖／FANFANS提供
呼應萬聖節氣氛的限定主題杯子蛋糕。圖／FANFANS提供

接連以快閃型態，推出初音未來、遊戲王主題餐廳的「FANFANS CAFÉ粉粉主題餐廳」，近期已經正式進駐誠品生活武昌館，打造出動漫愛好者的朝聖新據點。首波開幕活動，就以在貼圖界擁有高度人氣的「小突兔Usagyuuun」作為主角，設定出「「小突兔Usagyuuun 突變Parttty!!!」系列主題餐廳，推出一系列萬聖節造型的小突兔主題餐飲，同時還有多款獨家限定的小突兔週邊登場。

FANFANS團隊專精於各式主題快閃店，曾推出包括熊熊遇見你、湯姆貓與傑利鼠、探險活寶、飛天小女警、海綿寶寶等不同的主題。近年更將快閃店與主題餐飲結合，於三創推出初音未來主題餐廳、遊戲王主題餐廳等等空間，累積吸引超過10萬名粉絲。此次「FANFANS CAFÉ粉粉主題餐廳」則是正式進駐百貨，提供更完整的餐飲服務與沈浸式體驗。

在FANFANS CAFÉ粉粉主題餐廳首波登場的「小突兔Usagyuuun」，乃是風靡於FB、LINE的人氣貼圖明星，全球下載次數超過4億次，擁有快速抖動、動感又搞怪的特性。此次在餐廳中，包括有3樣主餐、1道湯、4樣甜品、6種飲品，包括有首度推出的萬聖節主題杯子蛋糕、冰淇淋。每款餐點均會附上插卡，飲品則有小突兔造型吸管套，並隨機贈送典藏杯墊。透過指定網站預約用餐，還可獲得限定預約禮。現場的主題商品店，還販售有獨家的拉內褲款小突兔絨毛玩偶、RITE聯名後背包，以及多項的生活小物。

呼應佳節氣氛，在10月24、25、30、31日，凡裝扮萬聖節主題變裝前來用餐，即可享餐點9折優惠。另外未來也會規劃小突兔見面會，讓粉絲可以跟小突兔互動、合影。

在主題餐廳內，可見到許多小突兔的裝飾。圖／FANFANS提供
在主題餐廳內，可見到許多小突兔的裝飾。圖／FANFANS提供
店內供應有多款小突兔主題餐點。圖／FANFANS提供
店內供應有多款小突兔主題餐點。圖／FANFANS提供
同步與主題餐廳登場的商店，販售有多款小突兔週邊商品。圖／FANFANS提供
同步與主題餐廳登場的商店，販售有多款小突兔週邊商品。圖／FANFANS提供
大型的小突兔擺設，可以讓粉絲盡情合影。圖／FANFANS提供
大型的小突兔擺設，可以讓粉絲盡情合影。圖／FANFANS提供

快閃 萬聖節 貼圖

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