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菸廠醫護室重新開張 首創五感體驗市集 「植物翻譯」超吸睛

聯合新聞網 / 聯合數位文創
松菸風格職人市集，以「植物」元素出發，吹起文創品牌植物風。圖／松山文創園區提供
松菸風格職人市集，以「植物」元素出發，吹起文創品牌植物風。圖／松山文創園區提供

松山文創園區今年首度打開80年的菸廠醫護室（藝巷空間），以「類策展」的形式於曾經為手術室、外科、藥局等特殊空間規劃主題市集，從「植物」元素出發，透過生活用品、配件飾品、書籍、香氛、飲食等，並邀請Y2K【Biosignal信釋】與5組限地創作的藝術裝置，接連10天的手作體驗課程，打造療癒系五感體驗。


讓植物站C位！逾20間新銳文創品牌快閃店，進駐松菸醫護室植療生活

終結疫情下高壓情緒！新銳文創品牌吹起植物風，臺北市文化創意產業扶植計畫邀請各領域文創品牌，如海口工藝所、YANGYANG、筑子、安靜花蛋糕工作室、有木木工房22間台灣在地品牌出攤，推出期間限定多肉植物蛋糕、紓壓香品、金工飾品與植物標本等，並開設植物心靈治療、植物觀察學工作坊、花藝等課程，身心靈完整療癒。


松菸男澡堂傳生物信號 心電圖解密植物語言學

打破舊有市集模式，邀請6組團隊於松山文創園區限地創作藝術裝置。Y2K周巧其＆胡悠揚的生物藝術裝置「Biosignal 信釋」移植松菸舊時男澡堂；旅英藝術家蔡筱淇與吉川公野Kimiya Yoshikawa於文創大街共同創作「爛漫合歡」光影雕塑。植物與藝術跨領域結合，將帶給民眾全新的逛展感受。


本活動由臺北市政府文化局指導、台北市文化基金會主辦的「臺北市文化創意產業扶植計畫」，因應疫情造成的衝擊而暫停國際拓銷業務，為回應文創業者國內外市場拓展之需求，特於國內辦理市集活動，協助國內地方品牌的文創業者擴展通路，打造品牌經驗交流分享與合作提攜。

日期｜2020.10.16 – 2020.10.25

時間｜每日 10:00 – 18:00（惟 10.25當日至 17:00 止）

地點｜松山文創園區-藝巷空間、南向辦公廳舍、松菸男澡堂、藝思空間

文創 品牌 松菸

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